Riunione pomeridiana della Giunta regionale: i principali provvedimenti approvati

La Giunta regionale della Calabria si è riunita oggi pomeriggio nella Cittadella a Catanzaro. L’Esecutivo, presieduto dal presidente Oliverio, con l’assistenza del Segretario Generale della Giunta Ennio Apicella, ha approvato una serie di delibere.

La Giunta ha assunto l’istituzione, all’interno del Dipartimento Presidenza, della struttura per le elezioni denominata Unità Organizzativa Elettorale che espleta le proprie funzioni con decorrenza dalla data del decreto di indizione delle elezioni fino al termine dell’intero procedimento elettorale. Su proposta dell’assessorato al Bilancio è stato approvato il rendiconto dell’esercizio 2018 dell’Agenzia Regionale Calabria per le Erogazioni in Agricoltura (Arcea) per trasmetterlo al Consiglio Regionale per gli atti di competenza. Infine sono state deliberate una serie di variazioni di bilancio.