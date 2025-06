Riunione della Giunta regionale: i provvedimenti che hanno ricevuto l’approvazione

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore al Turismo, Giovanni Calabrese, ha approvato un provvedimento sulla valorizzazione delle località turistico-balneari con riconoscimento di Bandiera Blu, anno 2025.

Si tratta dell’atto di indirizzo con cui si demanda al Dipartimento regionale Turismo, Marketing territoriale e Mobilità l’attuazione di ogni iniziativa utile a valorizzare e promuovere le località turistico-balneari che nell’anno 2025 abbiano ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu, prevedendo interventi orientati ad incrementare l’attrattività turistica extra regionale, nazionale ed internazionale, ampliando i motivi di viaggio verso la Destinazione Calabria, destinando a tale attività di promozione un importo massimo di 350.000,00 euro.

Su indicazione dell’assessore alle Politiche sociali e alla Cultura, Caterina Capponi, è stato, poi, deliberato il disegno di legge per il Riordino e la trasformazione delle Istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza (Ipab).

Il provvedimento, in linea con la normativa nazionale e regionale vigente, mira a rafforzare il ruolo delle Ipab all’interno del sistema integrato di interventi e servizi sociali, promuovendo una riforma organica che favorisca la loro trasformazione in enti più efficaci e funzionali al welfare regionale.

Con un’altra delibera dell’assessore Capponi, è stato adottato l’allegato al Piano triennale 2025-2027 che definisce le finalità generali, le modalità di intervento e le priorità tra le diverse tipologie delle azioni in materia di teatro; si stabilisce, inoltre, la programmazione generale ed il coordinamento delle attività dei soggetti di cui alla legge regionale 19/2017 che detta norme in materia di programmazione e sviluppo dell’attività teatrale.

Approvata anche la programmazione annuale 2025 del Fondo Unico per la Cultura con l’individuazione delle priorità e degli obiettivi da realizzare.

Infine, su proposta dell’assessore all’Economia e Finanze, Marcello Minenna, la Giunta ha deliberato l’iscrizione della somma di 350.000.00 euro, riconosciuta in favore della Regione da parte di Azienda Calabria Verde in seguito alla convenzione sulle attività di collaborazione tra Calabria Verde e il dipartimento di Protezione civile, nell’ambito del piano tecnico-organizzativo della campagna anti incendi boschivi nel territorio regionale.