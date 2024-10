Riunione della Giunta regionale: i provvedimenti approvati

La Giunta della Regione Calabria, nella seduta odierna, su proposta dell’assessore alle Politiche del Lavoro, Giovanni Calabrese, ha approvato il nuovo schema di Accordo per la realizzazione dell’investimento 1.1 “Piano potenziamento Centri per l’impiego” del Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr), Missione M5, Componente C1. L’accordo sarà sottoscritto dalla Regione Calabria – Dipartimento Lavoro, dall’Unità di missione per l’attuazione degli interventi del Pnrr e dalla Direzione generale presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

L’intervento è finalizzato al potenziamento dei Centri per l’impiego, allo scopo di consentire un’efficace erogazione dei servizi per l’impiego e la formazione e, nell’ambito del medesimo, sono previste attività legate al potenziamento dei Cpi tramite il rafforzamento delle competenze del personale e il potenziamento infrastrutturale. L’importo del finanziamento per la Regione Calabria è di 10.593.900,48 euro.

In materia di agricoltura, su indicazione dell’assessore Gianluca Gallo, è stato approvato un atto di indirizzo in tema di politica zootecnica, per consentire che l’Associazione regionale allevatori della Calabria, attraverso la modifica del programma delle attività di supporto alle aziende zootecniche per il periodo 2024-2025, possa sostenere le aziende del settore alle prese con le difficoltà create dalla diffusione della Lingua blu, della brucellosi, della Tbc, della peste suina, oltre che dei danni causati dagli eventi climatici.

Deliberato anche il Protocollo d’intesa con l’Associazione nazionale dell’olio, tenendo in considerazione che gli obiettivi previsti dall’Associazione sono in linea con le attività della Regione Calabria che investe da anni in politiche di promozione e valorizzazione delle produzioni olivicole, che tramite le azioni congiunte previste dal protocollo potranno essere rafforzate e rese più incisive.

La Giunta ha, poi, approvato, su proposta dell’assessore alla Cultura, Caterina Capponi, il Protocollo d’intesa tra la Regione Calabria e l’Associazione italiana biblioteche. Tenuto conto delle consolidate esperienze maturate a livello nazionale dall’Aib e delle capacità di mettere in rete il patrimonio librario e le biblioteche, l’intesa è finalizzata a valorizzare in maniera sinergica il Sistema bibliotecario regionale e a rafforzare l’attrattività degli istituti e dei luoghi della cultura a livello nazionale e internazionale.

Su indicazione dell’assessore ai Lavori pubblici, Maria Stefania Caracciolo, è stata deliberata la rimodulazione del programma coordinato degli interventi di potenziamento del patrimonio pubblico esistente e di recupero di alloggi di proprietà pubblica, per come effettuato da Aterp Calabria, e, con lo stesso atto deliberativo, sono state ammesse a finanziamento 11.116.000,00 di euro di risorse del Psc Calabria parte speciale 2.

In tema di bilancio, su proposta dell’assessore Marcello Minenna, è stato approvato il rendiconto d’esercizio per l’anno 2023 di Azienda Calabria lavoro, dell’agenzia della Regione Calabria per le erogazioni in agricoltura (Arcea), dell’Azienda Calabria verde, dell’Azienda regionale per lo sviluppo dell’agricoltura (Arsac), da inviare al Consiglio regionale per gli atti di competenza.

L’Esecutivo ha, infine, approvato la proposta di deliberazione consiliare del Bilancio consolidato dell’anno 2023 della Regione Calabria e la proposta al Consiglio regionale del disegno di legge sull’assestamento del bilancio di previsione della Regione Calabria per gli anni 2024 – 2026.