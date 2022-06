Ritrovato senza vita l’uomo scomparso lunedì nel Cosentino

In mattinata sono terminate tragicamente le ricerche dell’uomo di 74 anni, di Rende, nel Cosentino, di cui non si avevano notizie dalla giornata di ieri, lunedì. I soccorsi erano concentrati in località Serra Filata, nell’area compresa fra Aiello Calabro e Rogliano.

Nel corso delle ore notturne le attività di Carabinieri Forestali e Protezione Civile, di Soccorso Alpino e Vigili del Fuoco non si erano interrotte. Successivamente è giunto sul posto anche il personale del Nucleo SAPR, Sistema Aeromobile a Pilotaggio Remoto, dei Vigili del Fuoco, insieme agli specialisti del Nucleo Cinofili appositamente arrivato dalla Basilicata. L’anziano si era allontanato dalla propria abitazione con l’intento di recuperare dell’origano. L’automobile di cui era proprietario era ferma a a lato della Strada Provinciale 245, in direzione di Grimaldi. In questi minuti i Vigili del Fuoco sono occupati nelle operazioni volte a recuperare il corpo senza vita del 74enne.