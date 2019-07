È stato ritrovato, oggi pomeriggio, da una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Calabria il corpo dell’anziano di Donnici di cui non sia avevano notizie da sabato scorso.

È stato rinvenuto, durante una battuta di ricerca su richiesta della Prefettura di Cosenza, in un posto molto impervio, nascosto dalla fitta vegetazione in contrada Diodato nel comune di Cosenza. Sul posto sono giunti anche i Carabinieri. Il 73enne si era allontanato da casa, presumibilmente per raccogliere dei fichi.