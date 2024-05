Ritrovato il cadavere di una neonata tra gli scogli di Villa San Giovanni

Si trovava in una busta di plastica, posta in un sacchetto, il corpo senza vita di una neonata (probabilmente di origine straniera) ritrovato da un pescatore tra gli scogli di Villa San Giovanni nei pressi degli imbarcaderi dei traghetti per la Sicilia. Una volta riscontrata che si tratta di un cadavere, il pescatore ha allertato la Polizia di Stato. L’indagine è stata affidata agli agenti del commissariato di Villa San Giovanni e della squadra mobile di Reggio Calabria. La Polizia scientifica sta eseguendo i necessari rilievi. Secondo le prime ipotesi, lo zaino sarebbe stato riposto tra gli scogli qualche ora dopo il parto.