Ritrovato il 21enne che si era allontanato dall’ospedale di Vibo

Gabriele Alessandria è stato ritrovato sulla strada per San Gregorio d’Ippona. Il 21enne si era allontanato dall’ospedale “Jazzolino” destando notevole preoccupazione in tutta la popolazione. Le ricerche hanno avuto buon esito grazie alla collaborazione di squadre volanti, squadra mobile, Carabinieri (che hanno messo a disposizione un elicottero) ed il padre del ragazzo. Sospiro di sollievo per la famiglia dopo le ore passate in apnea.