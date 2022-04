Ritrovato a Soverato il 54enne di Simbario per il quale era stato attivato il Piano per le persone scomparse

Si trovava nelle vicinanze del lungomare di Soverato, in buone condizioni di salute, Basilio Romano, l’uomo di 54 anni per il quale Prefettura di Vibo Valentia, a seguito di comunicazione odierna della Compagnia Carabinieri di Serra San Bruno, aveva attivato la “Pianificazione territoriale per favorire la ricerca di persone scomparse nella provincia di Vibo Valentia”. La segnalazione ai Carabinieri era stata effettuata bea familiari, preoccupati per il mancato rientro a casa. L’allontanamento dall’abitazione, secondo quanto si apprende, sarebbe da considerarsi volontario.