Ritrovati i due escursionisti dispersi

Ritrovato due scooteristi, padre e figlio, dispersi in zona laghetto Romia località Gambarie, in provincia di Reggio Calabria. I due erano in giro da stamattina con i propri scooter lungo i sentieri vicino allo cippo di Garibaldi, si sono persi e non sono riusciti a trovare la strada di rientro.

Attivati dal Comando dei Carabinieri di Santo Stefano in Aspromonte, tecnici della Stazione Alpina Aspromonte del Soccorso Alpino e Speleologico – CNSAS Calabria, già presenti sul territorio per l’attività di pronto intervento, sono prontamente intervenuti e ritrovato i due malcapitati in breve tempo.