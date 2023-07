Ritrovata Valentina Codeluppi: era a Soverato

Valentina Codeluppi, la 39enne di Serra San Bruno di cui non si avevano notizie da ieri e per la quale la Prefettura aveva attivato il Piano provinciale persone scomparse, è stata ritrovata a Soverato dalle forze dell’ordine. Il suo stato di salute sarebbe buono. Sospiro di sollievo, dunque, per la famiglia e la comunità serrese, in ansia per le sorti della donna. Si cercano ora di comprendere i motivi dell’allontanamento.