Ritorno con la Provincia di Catanzaro, tutti i dubbi di Procopio e Tassone

Di seguito proponiamo l’intervento in Consiglio comunale dei consiglieri del Gruppo di minoranza “Uniti per Serra”, Antonio Procopio e Luigi Tassone:

Signor sindaco, colleghe e colleghi consiglieri,

cittadine e cittadini, in questi giorni la nostra comunità sta discutendo molto dell’ipotesi che Serra San Bruno possa lasciare la Provincia di Vibo Valentia per tornare sotto la Provincia di Catanzaro, com’era fino al 1992.

È un tema che tocca corde profonde: la nostra identità, la nostra storia, le nostre relazioni quotidiane. Ma riguarda soprattutto il futuro delle istituzioni, dei servizi e della nostra economia.

Come gruppo di minoranza sentiamo il dovere di intervenire con trasparenza e responsabilità.

Non per convincere nessuno.

Non per schierarci ideologicamente.

Ma per chiedere ciò che ogni comunità merita: informazioni, documenti, certezze.

1. Un legame storico e sociale che non si può ignorare

Nessuno può negare che Serra San Bruno abbia radici profonde che guardano verso Catanzaro.

Le nostre famiglie, i nostri giovani e i nostri lavoratori si muovono ogni giorno verso Soverato, Catanzaro, l’Università, gli ospedali.

Le nostre imprese gravitano per oltre il 70% sull’asse Catanzaro–Soverato.

Anche la nostra appartenenza all’Arcidiocesi di Catanzaro–Squillace è un elemento identitario importante.

E nello stesso tempo è vero che con Vibo Valentia non si è mai costruito un legame naturale e profondo.

2. Ma una decisione così importante non può basarsi solo sul sentimento

Oggi non discutiamo di preferenze culturali o affettive.

Parliamo di modificare i confini di una provincia.

Una decisione irreversibile, con conseguenze amministrative permanenti.

3. La normativa è chiara: non basta una delibera comunale

Lo diciamo con forza:

cambiare provincia non dipende dal Comune di Serra San Bruno.

Perché ciò avvenga servono:

• una legge dello Stato, votata dal Parlamento;

• il parere della Regione Calabria;

• la verifica che la Provincia di Vibo conservi i requisiti minimi per continuare a esistere.

È un percorso lungo, complesso, non automatico e tutt’altro che garantito.

E oggi non disponiamo di alcuna documentazione tecnica che renda questo scenario concretamente percorribile.

4. Quali istituzioni potremmo perdere o vedere ridimensionate?

Il passaggio a Catanzaro non garantisce automaticamente la permanenza di:

• Commissariato di Polizia

• Compagnia dei Carabinieri

• Distaccamento dei Vigili del Fuoco

• Servizi ASP

• Manutenzione delle strade provinciali

• Agenzia delle Entrate

• Camera di Commercio

• Presidi e autorizzazioni provinciali

. Presidi scolastici

Ad oggi Catanzaro non ha assunto alcun impegno formale sul mantenimento di questi presidi.

5. Il rischio politico: da centro delle Serre a periferia della periferia

All’interno della Provincia di Vibo Valentia, Serra San Bruno è uno dei centri principali.

La nostra voce pesa.

Siamo un riferimento naturale per le aree interne.

In una provincia grande come quella di Catanzaro, invece, rischieremmo di diventare una periferia della periferia, con territori più popolosi e più forti politicamente che inevitabilmente assorbirebbero maggiori attenzioni.

La domanda è:

chi tutelerà davvero la montagna delle Serre in una provincia così vasta?

6. Anche le zone interne del catanzarese vivono difficoltà – e non possiamo ignorarlo

Quando parliamo di Catanzaro, dobbiamo essere onesti: la provincia che ricordiamo efficiente trent’anni fa non è necessariamente quella di oggi.

Le aree interne del catanzarese vivono difficoltà molto simili alle nostre.

Basti pensare a Soveria Mannelli, dove un ospedale un tempo funzionante è stato smantellato.

Questo dimostra che anche lì i territori interni fanno fatica ad avere voce e servizi adeguati.

E aggiungo un altro punto fondamentale:

non possiamo prendere come metro di paragone dell’efficienza della Provincia di Catanzaro solo alcuni comuni come Soverato o il Soveratese, che vivono una crescita naturale grazie alla loro posizione costiera e a un’economia turistica forte.

Sarebbe come giudicare la Provincia di Vibo Valentia basandoci solo su Tropea e sulla costa.

Non è un confronto corretto.

Se vogliamo essere seri, dobbiamo confrontare montagna con montagna, aree interne con aree interne, servizi con servizi.

7. Cosa chiediamo come gruppo di minoranza

Non siamo né favorevoli né contrari per principio.

Siamo favorevoli alla serietà amministrativa.

Chiediamo che il Comune:

1. Richieda alla Regione Calabria un parere scritto di fattibilità.

2. Domandi alla Prefettura una relazione ufficiale sul destino dei presidi di sicurezza. Si interloquisca per capire se tutti gli istituti scolastici oggi attivi nel nostro comune avranno continuità o potranno subire ridimensionamenti o chiusure.

3. Ottenga dai Comandi Provinciali di Polizia, Carabinieri e Vigili del Fuoco un impegno formale.

4. Elabori e pubblichi un vero studio costi–benefici (Vibo vs Catanzaro).

5. Renda pubblica ogni informazione prima di assumere qualsiasi indirizzo politico.

Solo con questi documenti i cittadini potranno valutare con consapevolezza.

8. Le domande che tutti dobbiamo porci

• Quali presidi Catanzaro è disposto a garantire per iscritto?

• Come cambierebbero i servizi ASP?

• Le imprese dovranno rifare autorizzazioni e iscrizioni?

• Che impatto ci sarebbe sulla viabilità provinciale?

• Chi tutelerà le strade? la montagna?

• Vibo Valentia potrebbe continuare a esistere come provincia secondo la legge?

• E se il Parlamento dicesse NO, quali sarebbero le conseguenze politiche?

Sono domande legittime.

Domande che richiedono risposte ufficiali, non interpretazioni.

9. Conclusione: trasparenza prima di tutto

Il nostro intervento non vuole chiudere il dibattito, ma aprirlo correttamente.

Non vogliamo mettere bandiere.

Vogliamo mettere documenti, pareri, garanzie.

Perché Serra San Bruno merita verità, non entusiasmo emotivo né paura.

Merita un confronto serio, istituzionale, approfondito.

Come minoranza saremo presenti, vigili e disponibili al dialogo. Ma a un dialogo serio e non demagogico.

Per le ragioni esposte, invitiamo il Sindaco a non sottoporre alcuna proposta in Consiglio comunale prima di aver acquisito tutte le informazioni necessarie e i relativi pareri ufficiali. Solo dopo aver ottenuto questi elementi si può eventualmente avviare una riflessione seria e documentata sulla permanenza o meno nella Provincia di Vibo Valentia.

Per Serra San Bruno,

per il suo futuro,

per rispetto verso tutti.