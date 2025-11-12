Ritorno con la Provincia di Catanzaro, “Serra al centro”: “Non ci sarebbe nessuna ricaduta positiva, è solo demagogia inutile”

“Volontà di distogliere l’attenzione dai problemi reali, rispetto ai quali non è stata trovata soluzione, mania di protagonismo, esigenza di nascondere ritardi ed omissioni, pura propaganda”. Maria Rosaria Franzé e Nency Rachiele di “Serra al centro” riassumono così la proposta del sindaco Alfredo Barillari di tornare con la Provincia di Catanzaro.

Le due esponenti del movimento politico ricordano che “le Province hanno poche funzioni, sono scatole vuote, stravolte dalla legge Delrio. La loro attività è limitata a poche funzioni, tra le più importanti la gestione e la cura degli edifici scolastici delle scuole superiori, la viabilità secondaria ed altre funzioni residue”. Inoltre, “in questo momento il passaggio con la Provincia di Catanzaro non avrebbe alcuna ricaduta né dal punto di vista economico né tantomeno dal punto di vista dei servizi sanitari”. Estremizzando il concetto e operando il ragionamento su un piano teorico, Franzè e Rachiele portano come esempio il confronto con i benefici ottenibili con il passaggio con una Provincia autonoma come nel caso di Trento e Bolzano e sottolinea che “un cambiamento di Provincia con parità di poteri non modificherebbe le prospettive di sviluppo”.

“In ogni caso – precisano le rappresentanti del gruppo – oggi mancherebbe anche la continuità territoriale necessaria per il passaggio da una Provincia all’altra”. Da qui nasce l’invito al sindaco “ad intraprendere una seria battaglia a tutela di tutti quei pazienti che con le lacrime agli occhi hanno chiesto a gran voce che il Reparto di Dialisi ritorni ad essere operativo garantendo il diritto alle cure dei numerosi pazienti che vi accedono” e a “fare chiarezza riguardo all’attuale condizione di potabilità dell’acqua che è un problema serio, invece di spendere le proprie energie solo sulla propaganda elettorale”.