Ritorno con la Provincia di Catanzaro, Rossana Tassone risponde presente: “Brognaturo c’è, siamo dalla parte del popolo”

“È un sì consapevole al sindaco di Serra San Bruno per il cambio di Provincia. Un sì per una battaglia avviata nel 2017 insieme a mio padre, ai cittadini del comprensorio, ai sindaci, che ci ha visto avviare un percorso. Ed oggi con quella serietà che ci è stata insegnata proseguiremo questa battaglia di civiltà”.

La sindaca di Brognaturo, Rossana Tassone, ci sarà, ed anche in prima fila, nel percorso che potrebbe riportare i paesi delle Serre nella Provincia di Catanzaro. Il ragionamento alla base del disco verde è chiaro: “quando vengono meno i servizi, quando gli uffici sono fini a stessi e non danno servizi alla popolazione un Ente non dovrebbe neppure esistere”. Oltre a quella pratica, c’è forse una motivazione affettiva e Tassone volge la mente ed il cuore a colui che fu guida per la sua comunità e per tutto l’entroterra: “Anni fa mio padre dichiarò ‘oggi siamo morti’! Peggio di così! Qualsiasi segnale di vita che porti benefici è meglio di adesso’. Noi siamo pronti a continuare questa battaglia cittadina dell’intero comprensorio che, per la prima volta, ci ha visti e ci vede dalla parte del popolo senza dietrologia”. La prima cittadina rileva che “molti errori sono stati fatti con la Riforma Delrio”, precisando che “questo non significa che dobbiamo morire per questa riforma”. In sostanza, “la riforma va ripensata e vanno annullate tutte quelle riforme che si pensava potessero portare progresso ma in realtà sono diventati ‘anti’. Noi – conclude – siamo per la democrazia, la civiltà, la convivenza. Noi contiamo di essere, non di diventare ‘anti’”.