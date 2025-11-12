Ritorno con la Provincia di Catanzaro, il gelo di Rosso: “Andare altrove non risolverebbe i problemi”

Il sindaco di Spadola Antonio Maria Rosso interviene sulla proposta del sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, di ritorno con la Provincia di Catanzaro, offrendo la sua visione. Pur premettendo che “per storia, tradizione e vocazione, i nostri territori sono da sempre molto vicini – non solo geograficamente – al catanzarese”, il primo cittadino ritiene “opportuno interrogarsi se la Provincia di Catanzaro di oggi sia realmente quella che i nostri cittadini ricordano prima del 1992, anno di istituzione della Provincia di Vibo Valentia, e soprattutto quale sia oggi la situazione dei servizi, della viabilità e del diritto alla salute nelle aree interne del catanzarese”.

Rosso entra nei dettagli di quanto avvenuto negli ultimi giorni e racconta di aver “un incontro con il sindaco di Serra San Bruno” durante il quale si è discusso nel merito della proposta ed, inoltre, sono state affrontate “tematiche concrete che riguardano le nostre comunità”. In particolare, è stata approfondita “la possibilità di utilizzare i serbatoi ed il depuratore presenti nel territorio di Serra San Bruno per poter garantire la fornitura idrica e la raccolta dei reflui agli abitanti di Spadola nelle zone Cannella e Papararo che da anni aspettano una risoluzione di questi problemi”. Su questo Rosso sostiene di aver rilevato “una disponibilità che auspico possa presto tradursi in un protocollo d’intesa operativo tra i nostri Comuni” anche perché “il compito delle Amministrazioni locali è quello di affrontare e risolvere i problemi concreti delle nostre comunità”. Tuttavia, Rosso rimarca che “oggi la mia maggiore preoccupazione riguarda la carenza di servizi sanitari sul territorio: penso alle difficoltà che i pazienti dializzati stanno incontrando per poter accedere a una terapia salvavita presso l’ospedale di Serra San Bruno o alla recente eliminazione della struttura semplice del laboratorio analisi che, pur mantenendo i servizi, lascia presagire un ulteriore e preoccupante depotenziamento. Credo – aggiunge – che, in questo momento, l’attenzione della classe politica debba concentrarsi su queste priorità, che toccano da vicino la vita quotidiana dei cittadini delle aree interne. Spostare i confini amministrativi può e deve certamente essere tema di confronto, ma non è assolutamente la risposta immediata ai problemi strutturali che riguardano sanità, viabilità e servizi essenziali che vivono le nostre comunità”. A questo punto, il sindaco nel cuore della discussione: “se la Provincia di Vibo Valentia non ha saputo rispondere pienamente alle esigenze del territorio, allora forse sarebbe più opportuno riflettere su una riorganizzazione complessiva delle autonomie locali. Piuttosto che immaginare singoli ritorni o separazioni – è la controproposta – si potrebbe valutare la ricostituzione della storica Provincia di Catanzaro, integrando al suo interno l’intero territorio vibonese e crotonese.

Un’ipotesi che, pur complessa, avrebbe il merito di restituire coerenza territoriale, forza istituzionale e una visione d’insieme alle aree oggi più fragili della Calabria, garantendo un approccio organico ai problemi comuni di viabilità, sanità, sviluppo e servizi pubblici. Occorre però evidenziare che l’attuale impianto istituzionale delle Province, come ridefinito dalla riforma Delrio, non ha dato vita a quell’assetto di efficienza e semplificazione amministrativa immaginato dal legislatore”. Da un punto di vista più generale, “le Province, private di una reale autonomia finanziaria e di un mandato politico diretto, sono rimaste in una condizione di incertezza funzionale, con competenze limitate e risorse insufficienti. È necessario quindi ripensare il ruolo dell’ente intermedio attraverso una riforma organica a livello nazionale, che ne ridefinisca funzioni, rappresentanza e strumenti operativi. Finché le Regioni – prosegue Rosso – continueranno ad accentrare la programmazione e la gestione delle principali politiche pubbliche, l’esistenza delle Province continuerà a perdere progressivamente senso e legittimità, lasciando i territori privi di un vero punto di riferimento intermedio tra Comuni e Regione. Una riflessione di sistema su questo aspetto appare, oggi più che mai, indispensabile”. Da queste riflessioni nascono alcune domande: “andare altrove risolverebbe davvero i problemi? E, soprattutto, quali sono oggi le prospettive per le aree interne e di confine della Provincia di Catanzaro?”. Infine una considerazione dalle potenziali molteplici interpretazioni: “lungi dal voler entrare in dinamiche elettorali che riguardano una comunità matura e capace di autodeterminarsi come quella di Serra San Bruno, ritengo tuttavia che la questione meriti di essere approfondita con serietà e visione. Mi auguro, inoltre, che in uno spirito di coerenza – è la conclusione dal retrogusto politico – chi oggi già si immagina fuori dalla Provincia di Vibo Valentia rifletta attentamente sull’opportunità di partecipare alle prossime elezioni per il rinnovo del Consiglio della stessa”.