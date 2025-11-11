Ritorno con la Provincia di Catanzaro, i sospetti di “Per Serra insieme”: “Propaganda di Barillari, serve chiarezza e rispetto per i cittadini”

“La proposta di distacco dalla Provincia di Vibo Valentia e il ritorno a quella di Catanzaro è un’idea che condividiamo da sempre. Non si tratta infatti di una novità: già nel 2018 siamo stati firmatari della raccolta firme (oltre 2.200 adesioni) a sostegno della stessa proposta”.

Il gruppo “Per Serra insieme” usa questa premessa per esprimere alcune precisazioni in riferimento alla proposta del sindaco Alfredo Barillari di far ritornare Serra San Bruno con la Provincia di Catanzaro.

I consiglieri Biagio Figliucci e Vito Regio ricordano i particolari della vicenda e spiegano che “all’epoca, lo stesso attuale sindaco, allora candidato e non eletto, sosteneva con forza questa battaglia, che rappresentava un punto fermo del suo programma politico. Tuttavia – aggiungono – una volta divenuto sindaco nel 2020, l’impegno assunto con i cittadini non è mai stato portato avanti. Il tema è stato di fatto accantonato, lasciando il Comune di Serra San Bruno ancora oggi, nel 2025, nella Provincia di Vibo Valentia, ultima in Italia per molti indicatori socio-economici, e con il problema della continuità territoriale mai affrontato con serietà”.

Per questo motivo, il gruppo di minoranza si sente di “chiedere pubblicamente se la riproposizione dell’idea a pochi mesi dalle elezioni comunali del 2026 non rappresenti piuttosto l’inizio della campagna elettorale del sindaco, anziché che un atto politico concreto” e ritiene che “non è corretto utilizzare un tema così importante per la nostra comunità solo per ‘buttare fumo negli occhi’ dei cittadini di Serra e dell’intero territorio”.

Non manca una considerazione squisitamente politica: “siamo sicuri inoltre che gli altri sindaci del comprensorio non si faranno coinvolgere in logiche di propaganda pre-elettorale” anche perché “serve rispetto per i cittadini, per le istituzioni e per la verità dei fatti: sono passati cinque anni e nulla di concreto è stato realizzato”. Alla luce di queste considerazioni, la conclusione non può che essere critica: “il futuro di Serra San Bruno e del suo territorio merita serietà, programmazione e coerenza. Non slogan e opportunismi”.