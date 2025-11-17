Ritorno con la Provincia di Catanzaro, Figliucci e Regio: “Sì all’idea, no al metodo. Servono garanzie, non passi nel buio”

Il gruppo consiliare “Per Serra Insieme” interviene in merito al possibile passaggio del Comune di Serra San Bruno dalla Provincia di Vibo Valentia a quella di Catanzaro. La posizione è netta: “nom contestiamo la prospettiva – sostengono i consiglieri Biagio Figliucci e Vito Regio – contestiamo il metodo, improvvisato, privo di istruttoria e portato in Consiglio a pochi mesi dalle elezioni, con tutta l’aria di propaganda elettorale più che di vera volontà politica”. Secondo gli esponenti di opposizione, che si rivolgono alla maggioranza, “il problema non è la Provincia: è il salto nel buio che volete farci fare. Una decisione così delicata, che coinvolge sanità, scuola, servizi, infrastrutture e futuro istituzionale, non può essere presa senza verifiche preliminari e senza garanzie formali”. Diversi, a loro avviso, sono i punti critici: “mancano completamente garanzie scritte dell’Asp di Catanzaro su ospedale, distretto e servizi territoriali; garanzie dell’Ufficio scolastico regionale sugli indirizzi e sull’autonomia scolastica di Serra; pareri di Prefettura, Carabinieri, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco e Centro per l’Impiego; uno studio di impatto su servizi, costi, transizione amministrativa e personale; un percorso istituzionale condiviso con Regione e Province; un confronto pubblico con i cittadini”.

Figliucci e Regio affermano che “senza questi elementi, portare Serra verso Catanzaro significa esporre la comunità a rischi concreti: tagli scolastici, ridimensionamento sanitario, perdita di servizi statali. In queste condizioni non può esistere un sì”.

Il gruppo “Per Serra Insieme” denuncia inoltre “la totale incoerenza della maggioranza” e accusa: “nel 2020 aveva fatto del passaggio a Catanzaro un cavallo di battaglia; ha governato per oltre cinque anni, compresa una proroga Covid di nove mesi; non ha mai avviato un solo atto formale verso il passaggio di Provincia e oggi, all’improvviso, si risveglia dal letargo per mera propaganda elettorale”. Entrando ulteriormente nello specifico, Figliucci e Regio rilevano che “due consiglieri della maggioranza sono stati eletti nel Consiglio provinciale di Vibo senza mai sostenere l’iter verso Catanzaro; il sindaco e l’allora commissario Asp si sono detti ‘felici’ della Casa della Comunità dentro il perimetro ospedaliero, scelta che indebolisce la struttura e sostituisce anche il Distretto”. Inoltre, “l’Amministrazione non ha partecipato ai ricorsi al Tar contro i Dca che penalizzavano l’ospedale di zona disagiata; non c’è stata alcuna difesa degli istituti superiori e dei loro indirizzi; nessun risultato concreto è stato ottenuto sulle strade provinciali, nonostante gli 8 milioni spesi dalla Provincia”.

Il giudizio è lapidario: “chi oggi corre verso Catanzaro è lo stesso che per anni ha remato contro i diritti del territorio. Ai cittadini va detta la verità”. A ciò va aggiunto che “in questo dibattito non è stata fatta alcuna valutazione sulla vicina Chiaravalle Centrale, appartenente alla tanto osannata Provincia di Catanzaro e oggi in evidente declino. È stata privata della Sezione Staccata del Tribunale, del Giudice di Pace e dell’ospedale, nonostante l’appartenenza alla Provincia. Ciò dimostra che il salto che si vuole compiere potrebbe avere ricadute negative”.

Sintetizzando, il gruppo consiliare ribadisce: “non siamo contrari a Catanzaro, siamo contrari a una votazione senza garanzie. Il coraggio non è cambiare Provincia all’improvviso”. Durante il Consiglio comunale è stato proposto di differire la seduta, al fine di “acquisire le dovute e necessarie garanzie per effettuare una votazione consapevole”, ma “la richiesta è stata bocciata dal sindaco che, con il solito spirito autoritario, ha deciso di procedere alla votazione”.

Per questo motivo, i consiglieri hanno deciso di abbandonare la seduta. “È impensabile – concludono infatti Figliucci e Regio – che una decisione così importante venga assunta dalla maggioranza a cuor leggero, senza una ponderata riflessione. Non si può continuare a fare campagna elettorale sulle spalle dei serresi”.