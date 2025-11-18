Ritorno con la Provincia di Catanzaro, Figliucci e Regio: “Il futuro di Serra non può essere strumento di campagna elettorale”

Divampano le polemiche intorno a tutto ciò che circonda la questione relativa al possibile ritorno del Comune di Serra San Bruno con la Provincia di Catanzaro. Il gruppo “Per Serra insieme” replica al sindaco Alfredo Barillari sostenendo di “non aver bisogno di mentori” e che, invece c’è “bisogno di serietà”.

Nello specifico, i consiglieri di minoranza Biagio Figliucci e Vito Regio sentenziano: “se fare sul serio significa prendere decisioni epocali senza istruttoria, senza garanzie e senza interlocuzioni istituzionali, allora abbiamo una visione profondamente diversa di ciò che è responsabilità amministrativa”.

Sostengono di “non contestare l’idea del passaggio alla Provincia di Catanzaro”, ma “il metodo, totalmente privo dei requisiti minimi di trasparenza, analisi e programmazione”.

“Una scelta – spiegano – che riguarda ospedale, distretto, scuole, servizi, sicurezza, investimenti e futuro istituzionale non può essere ridotta a uno slogan da campagna elettorale. La maggioranza ha avuto 5 anni per avviare il percorso. Non l’ha fatto”. I due esponenti di opposizione ricordano poi che “il passaggio a Catanzaro era un punto forte del programma elettorale del 2020” e che “la maggioranza ha governato oltre 5 anni, con una proroga Covid di 9 mesi” aggiungendo che “in tutto questo tempo non è stato avviato alcun atto, alcuna richiesta formale, alcun confronto con Provincia, Regione, Asp o Usr”.

Anzi, ad avviso di Figliucci e Regio, “negli anni la maggioranza ha assunto posizioni che sono andate in direzione opposta rispetto alla tutela dei servizi territoriali:

dalla collocazione della Casa della Comunità nel perimetro ospedaliero, ai mancati ricorsi contro i Dca che penalizzavano l’ospedale, fino alla totale assenza di iniziative sulla scuola e sulla viabilità provinciale. Oggi – è il sospetto – solamente a cinque mesi dalle elezioni, si riscopre l’urgenza di ‘tornare a Catanzaro’. Una tempistica che non sfugge ai cittadini”.

Quindi, ribadiscono la loro posizione: “il nostro compito è difendere il territorio, non assecondare scorciatoie? Ci onoriamo di rappresentare un gruppo che studia, approfondisce e ragiona insieme alla comunità. Un gruppo che non si piega alla retorica né accetta di mettere a rischio il futuro dei servizi essenziali solo per rincorrere un consenso immediato”.

Soprattutto, riepilogano le richieste: “garanzie scritte dell’Asp sul futuro dell’ospedale e del distretto; garanzie formali dell’Ufficio Scolastico sugli indirizzi e sulle autonomie scolastiche; pareri istituzionali di Prefettura, Carabinieri, Polizia, Vigili del Fuoco, CPI; uno studio d’impatto concreto; un coinvolgimento pubblico dei cittadini”. Ritengono che “senza questi elementi, il passaggio di provincia non è una scelta responsabile. È un azzardo”.

Figliucci e Regio, a questo punto, propongono le loro soluzioni: “Un’Unione dei Comuni dell’Alta Serra” costituita da “Serra San Bruno, Spadola, Brognaturo, Simbario e Mongiana che insieme superano i 10.000 abitanti” e che sarebbe “una realtà unica, capace di contare a livello regionale e di attrarre finanziamenti mirati alle aree interne” oppure “la valutazione della fusione dei Comuni” che è “uno strumento che in tutta Italia sta garantendo milioni di euro di contributi straordinari per 10 anni, maggiore capacità amministrativa, più servizi, più investimenti, una vera città montana competitiva”. Riassumendo: “questa è la visione che serve all’Alta Serra. Non un annuncio a fine mandato”.

In conclusione, Figliucci e Regio asseriscono che “il futuro di Serra San Bruno e delle prossime generazioni non può diventare terreno di propaganda politica” e ripetono il loro pensiero: “Sì alla prospettiva di Catanzaro, se basata su garanzie reali. No al metodo adottato, privo di analisi e dialogo. Sì a un percorso di costruzione territoriale serio e moderno, fondato su unione, collaborazione e visione. Solo così Serra potrà sedersi con dignità ai tavoli con Vibo e con Catanzaro, e scegliere il proprio futuro da protagonista”.