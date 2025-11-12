Ritorno con la Provincia di Catanzaro, Fazio: “D’accordo, con Vibo solo declino e abbandono”

Anche l’Amministrazione comunale di Fabrizia ha l’intenzione di tornare con la Provincia di Catanzaro. Ad esplicitare la volontà è il sindaco Francesco Fazio, che si dice favorevole alla proposta del suo omologo Alfredo Barillari.

“In questo momento storico – sostiene il primo cittadino – in cui i nostri territori scontano una carenza di servizi essenziali che vedono ogni giorno i nostri territori morire, noi abbiamo il dovere di lottare per i nostri cittadini. Abbiamo il dovere di combattere per trovare soluzioni alternative atte a consentire una vita dignitosa a coloro che hanno deciso di vivere il nostro territorio”.

La motivazione della scelta risiede nel fatto che “il nostro territorio appartiene come autorità ecclesiastica già alla Provincia di Catanzaro, perché siamo con la Diocesi di Catanzaro-Squillace. Pertanto ci associamo ai colleghi e siamo favorevoli ad avviare questa battaglia di civiltà contro il declino e l’abbandono che questa provincia di Vibo Valentia offre”.