Ritorno con Catanzaro, “Un’altra idea per Simbario” frena: “Siamo noi per primi a dover credere nel nostro peso”

In seguito alla convocazione per martedì del Consiglio comunale nel quale si discuterà, tra l’altro, del possibile ritorno con la Provincia di Catanzaro, il gruppo “Un’altra idea per Simbario”, guidato da Raffaele Versace, ha espresso un’ampia riflessione sul futuro delle aree interne.

“È compito di chi amministra – premettono i consiglieri di minoranza – fare un’analisi delle problematiche che affliggono il nostro territorio e interrogarsi su quali possano essere le azioni da intraprendere per eliminare le criticità, è importante soprattutto farlo confrontandosi con la comunità per andare in profondità e riuscire ad avere un quadro quanto più possibile completo”.

Entrando nel merito della discussione, gli esponenti di opposizione rilevano che “da giorni si susseguono articoli di giornale, post e pensieri individuali con i quali amministratori locali, gruppi politici, associazioni e singoli cittadini fanno delle riflessioni schierandosi talvolta dalla parte del Sì, altre dalla parte del No ed altre ancora concentrandosi su quelle che sono le motivazioni dalle quali scaturisce un’idea del genere; tutte queste esternazioni fanno luce su quelle che sono le sofferenze che il nostro territorio e non solo è costretto a patire”. A loro avviso dal dibattito emerge “un forte disagio che deve essere affrontato, lo dobbiamo fare guardando alla possibilità di cambiare Provincia, lo dobbiamo fare guardando alla Regione intera e lo dobbiamo fare soprattutto guardando al nostro territorio del quale noi abbiamo il dovere di occuparci. I temi più importanti – spiegano i rappresentanti del gruppo – sono quelli che poi hanno la capacità di determinare le sorti di una comunità intera e sono rappresentati dalla viabilità e dal sistema sanitario, non a caso la fanno da padrone in tutte le analisi fatte”. Quindi c’è un’analisi delle singole problematiche: “la viabilità è materia ormai quasi esclusiva di Anas, quindi, di fatto, al netto di piccoli tratti che sono rimasti di competenza provinciale, cambiare provincia avrebbe ben poco impatto, tra l’altro è sotto gli occhi di tutti che i lavori sulla Trasversale delle Serre stanno proseguendo e considerati i tempi lunghissimi necessari per passare con Catanzaro rischieremmo di abbandonare la Provincia di Vibo proprio nel momento in cui la risposte arrivano”. Per quanto riguarda la sanità sottolineano che “negli anni è stata depotenziata in maniera ingiustificabile” e che “abbiamo assistito allo spoglio completo dell’ospedale ‘San Bruno’ che di fatto ha perso la sua centralità territoriale ed ha privato tutte le nostre comunità di un presidio importantissimo”. “La garanzia di salute – rimarcano i consiglieri capitanati da Versace – che è necessaria per chi in questi nostri comuni ci vive, rappresenta anche un elemento fondamentale per un territorio che aspira a diventare una importante meta turistica che se vuole essere seria e credibile passa anche attraverso la possibilità di garantire una rete sanitaria efficiente.

Anche qui la domanda da porsi è semplice: considerato che la sanità è di competenza regionale, visto che anche su molti ospedali della provincia di Catanzaro sono stati operati tagli fortissimi, e uno di questi ospedali è proprio quello della vicina Chiaravalle Centrale; la soluzione al problema è cambiare Provincia?”. A questo punto manifestano esplicitamente il proprio pensiero: “Catanzaro, a cui noi siamo evidentemente legati, non rappresenta la panacea dei nostri mali, è un Ente che in questo momento attraversa grosse difficoltà finanziarie e rischia di non potere darci le attenzione che tutti noi vorremmo; la Provincia di Vibo Valentia ha dimostrato in questi anni di potersi risollevare ed è importante che tutti i comuni che la compongono diano il loro contributo affinché il trend si possa rafforzare.

È importante analizzare la situazione per poi essere nelle condizioni di decidere al meglio e per il nostro meglio, siamo pronti a prendere in considerazione ogni opportunità seria e credibile che al nostro comune ed all’intero territorio delle Serre possa dare possibilità di crescita sociale ed economica”. Gli esponenti di “Un’altra idea per Simbario” riconoscono che “la proposta lanciata dal sindaco di Serra San Bruno ha evidentemente un merito importante ed è quello di avere accesso il dibattito su quello che deve essere il nostro futuro” specificando, però, che “abbiamo tutti il dovere di produrre il massimo impegno per migliorare le nostre condizioni di vita, prima di occuparci di Provincia, di Regione, di Stato abbiamo l’obbligo di occuparci e preoccuparci del comprensorio delle Serre nel quale noi viviamo e sul quale noi tutti dobbiamo investire. Il peso politico di un territorio è determinato dalla unitarietà delle comunità che ci vivono e soprattutto dalla visione di insieme delle Amministrazioni che lo guidano”. Da queste argomentazioni nascono le conclusioni: “Un territorio vasto, bello e ricco di potenzialità come il nostro ha la necessità di camminare insieme, ha il dovere e la concreta possibilità di determinare tanto a Vibo quanto a Catanzaro.

È necessario parlare con una sola voce, con una sola idea. Prima di provare a convincere gli altri della nostra importanza e del nostro peso crediamoci noi. Non è la Provincia che fa il nostro territorio, è il comprensorio delle Serre che fa la Provincia, Vibo o Catanzaro che sia”.