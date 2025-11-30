Ritorno con Catanzaro, Galeano e Franzè rivendicano scelte e lavoro svolto: “Le Serre hanno bisogno di servizi, non di polemiche”

Non una semplice precisazione, ma una rivendicazione di attività e una spiegazione del retroterra culturale e di motivazioni reali che stanno alla base della volontà di voler tornare con la Provincia di Catanzaro. Gli ex consiglieri provinciali serresi, Daniele Galeano e Carmine Franzè, che hanno svolto il loro ruolo in tempi diversi focalizzano l’attenzione sul “cuore del problema” senza rinunciare a rivendicare il lavoro compiuto. In altre parole, si concentrano sul “territorio” e sulla “comunità” non sulla “rivalsa politica”. Il nome di Corrado L’Andolina non compare, ma il destinatario è evidente.

Galeano parte da un’ampia premessa sostenendo che “i territori non si difendono con le parole, ma con i fatti. E i fatti, purtroppo, da anni raccontano una verità che nessuna narrazione può mascherare: quella di un comprensorio, le Serre, costretto a vivere una condizione di marginalità che non è frutto di suggestioni culturali, ma di una realtà quotidiana che tutti i cittadini conoscono”. E come considerazione preliminare aggiunge che “un consigliere provinciale non è chiamato a proclamare volontà di abbandono dell’ente, né a rilasciare dichiarazioni di principio sui confini amministrativi. Un consigliere deve fare altro: rilevare problemi, chiedere soluzioni, difendere territori fragili, ottenere interventi concreti. Ed è esattamente ciò che ho fatto, in ogni sede, con atti e voti”. Il riscontro di queste affermazioni lo si trova, ad esempio, nella difesa dell’autonomia scolastica di Fabrizia allorquando si trattò di riconsiderare la proposta che privilegiava l’autonomia dell’IC di Nicotera: “In quel momento, pur facendo parte della maggioranza, ho scelto di votare contro la proposta del presidente e del mio gruppo politico, assumendomi una responsabilità politica non scontata pur di difendere il territorio che rappresentavo, segnalando con largo anticipo l’esigenza di tutelare l’area più fragile delle Serre”.

Altra espressione di disagio è stata quella registrata nel Consiglio provinciale del 21 febbraio 2024 quando si trattò di “contestare apertamente le somme destinate ai Comuni montani” poiché era “inaccettabile che alla SP 53 Vazzano–Vallelonga fossero previsti soltanto 300.000 euro nel triennio 2024–2026, cifra insufficiente per una strada vitale per l’intero comprensorio”.

Impegno sulla viabilità ribadito con “gli interventi e interlocuzioni costanti sulla SP 44 di Simbario”. Da ricordare poi gli interventi sull’Istituto “Luigi Einaudi” concretizzatisi “nelle manutenzioni degli impianti termici, nella riattivazione dell’ascensore dopo anni e nella pulizia del piazzale della palestra”, cioè “attività che la scuola non vedeva da oltre vent’anni”. Ciò è stato peraltro possibile “anche grazie alla collaborazione del Comune di Serra San Bruno, che in più occasioni ha messo a disposizione spazi e supporto operativo, dimostrando una disponibilità e un senso istituzionale che meritano di essere riconosciuti”. Rientrando strettamente nel tema, Galeano rimarca che “il disagio delle Serre non nasce da un’etichetta, ma da carenze infrastrutturali croniche, manutenzioni sporadiche, ritardi strutturali, servizi insufficienti, risorse distribuite in modo non proporzionato ai bisogni”.

Simili sono le considerazioni di Carmine Franzè che ribadisce i punti principali sui quali si è concentrato il lavoro vale a dire “la rilevazione delle criticità, l’impegno per il loro superamento, il controllo ed il monitoraggio delle azioni” che sono state poste in essere per “rimettere al centro” l’’Istituto “Luigi Einaudi” e per garantire “un collegamento meno difficoltoso fra le aree interne e Vibo Valentia”. Franzè fa cenno, però, anche ad un altro aspetto: “la riforma che ha interessato le Province – tralasciando per il momento la questione relativa alla rappresentatività – ha creato uno squilibrio fra gli attori istituzionali consentendo a chi guida la Provincia di potersi chiudere a riccio senza ascoltare le proposte ed i consigli dei consiglieri, le lamentele ed il malessere dei cittadini. La possibilità di arroccarsi senza alcuna conseguenza non produce benefici ma polemiche ed il nostro territorio, onestamente, ha bisogno di altro”.

Quanto alla prospettiva di un rientro con la Provincia di Catanzaro, Franzè sottolinea che “l’identità dei cittadini non può essere ignorata, la vocazione del territorio non può essere soffocata, magari perché mantenere questo status quo conviene a qualche carriera”. “Gli abitanti del comprensorio – asserisce Franzè – non si sono mai sentiti vibonesi, anzi hanno percepito una sorta di respingimento. Hanno invece sempre avvertito un legame profondo con Catanzaro, un legame sociale e culturale determinato dalla storia. Un legame proficuo e di reciproca solidarietà e vicinanza. In Catanzaro vedevano e vedono un’idea di Provincia vera, che conta perché hai i numeri, ha una visione, ha l’efficienza”.

In sintesi, i serresi sentono di vestire la maglia giallorossa e non quella rossoblù.