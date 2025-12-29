Ritorno Circoscrizioni, Milia rivendica i meriti di Forza Italia: “Ai reggini stiamo restituendo un diritto di partecipazione rimosso dalla sinistra”

“Oggi finalmente portiamo in aula la modifica dello Statuto sul decentramento amministrativo, un tema a noi molto caro. Ma è doveroso mettere ordine in merito all’excursus e alla storia che ha portato a questo risultato, perché non si può e non si deve mistificare la realtà: il ritorno delle Circoscrizioni a Reggio Calabria ha un nome, un cognome e un simbolo: Francesco Cannizzaro e Forza Italia”.

Così il capogruppo di Forza Italia in Consiglio Comunale, Federico Milia, è intervenuto oggi durante la seduta che ha sancito il primo passo ufficiale per il ripristino del decentramento in città. Un traguardo che punta dritto alla primavera del 2026, quando i cittadini torneranno a eleggere i rappresentanti di quartiere.

Milia, pur ringraziando per la serietà dei lavori in Commissione, ha voluto precisare i passaggi politici fondamentali: “Riconosciamo che il delegato Giordano e il presidente Marino hanno gestito in maniera seria i lavori della Commissione, ma l’intervento di oggi del consigliere Giordano è francamente fantascientifico, se si dice che si deve dare merito anche all’Amministrazione Falcomatà per il lavoro sulle Circoscrizioni”.

“Mettiamo un po’ di ordine: nel 2020 il centrosinistra si è presentato alla città inserendo il decentramento tra i dieci punti del programma. Poi, fino al 2023, per quasi metà mandato, nessuna azione è stata fatta: non un atto, non una richiesta a Roma, non una proposta in Consiglio, né un incontro con il Governo o la Prefettura. Il nulla più assoluto”.

“La svolta è arrivata solo grazie a Forza Italia. Nella legge di Bilancio 2022-2023, l’ onorevole Francesco Cannizzaro ha modificato il Tuel con un emendamento che reintroduce le Circoscrizioni per le città metropolitane sotto i 250.000 abitanti. Unico caso in Italia, un lavoro complesso che abbiamo seguito passo dopo passo. È una norma ‘ad hoc’ ottenuta con un faticoso iter burocratico e politico, e solo da lì in poi è partito il percorso che ci ha portati oggi a questo primo tassello fondamentale”.

“Ora il prossimo obiettivo è il regolamento – conclude Milia – per arrivare al turno elettorale della primavera 2026 ed eleggere finalmente le Circoscrizioni in occasione delle elezioni amministrative. Dobbiamo dire le cose come stanno: è grazie a Forza Italia e, solo dopo, ai lavori della Commissione se oggi stiamo restituendo ai reggini un diritto di partecipazione che la sinistra, in tutti questi anni, aveva lasciato nel dimenticatoio”.