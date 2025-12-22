Ritirati dal commercio oltre 16.000 articoli natalizi insicuri in provincia di Crotone

Non si ferma l’offensiva del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Crotone a tutela dei consumatori. Nell’ambito del piano straordinario di controllo del territorio in vista delle festività, le Fiamme Gialle hanno inferto un duro colpo al mercato dei prodotti insicuri, ritirando dal commercio migliaia di articoli potenzialmente nocivi.

I Finanzieri del Gruppo di Crotone, a seguito di mirate ispezioni presso diversi esercizi commerciali della provincia, hanno proceduto al sequestro amministrativo di oltre 16.000 articoli natalizi. Il valore della merce è stimato in oltre 30.000 euro.

L’elenco della merce sequestrata comprende sticker, adesivi, addobbi e giocattoli natalizi nonché puntali e catene luminose, tutti non rispondenti ai dettami previsti dal Codice del Consumo poiché sprovvisti del marchio “CE” o delle informazioni minime identificative che devono essere presenti sulle confezioni o sulle etichette (quali il produttore o l’importatore, il Paese di origine, le indicazioni in lingua italiana e la natura dei materiali impiegati per la realizzazione).

Dietro l’assenza di queste certificazioni si nasconde spesso l’utilizzo di materie prime di scarsa qualità o tossiche, impiegate da produttori senza scrupoli per abbattere i costi e alimentare una concorrenza sleale ai danni delle imprese oneste.

Oltre al sequestro immediato della merce, ai titolari delle attività – punti vendita molto frequentati per il vasto assortimento – sono state contestate violazioni al Codice del Consumo. Le sanzioni amministrative rilevate superano complessivamente i 2.500 euro.