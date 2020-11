Ritardi nell’esame dei tamponi: sindaci del Vibonese pronti a scendere in piazza

“Il problema principale: la poco tempestività di azione e il tempo che trascorre per sapere l’esito degli esami. Il sistema di tracciamento è in crisi, di conseguenza bisogna prestare molta attenzione a qualsiasi spostamento e avere il massimo rispetto delle regole. Il virus circola, i nostri comportamenti, in questa fase, sono determinanti”.

Il sindaco di Serra San Bruno, Alfredo Barillari, annuncia che i sindaci del Vibonese scenderanno in piazza “per sottolineare l’inadeguatezza del sistema sanitario regionale e provinciale” e per “chiedere tempi e strumenti certi per fronteggiare l’epidemia in atto”. Il ritardo nell’esame dei tamponi, come si ricorderà, è stato alla base della missiva con cui il Dipartimento Prevenzione dell’Asp di Vibo Valentia ha “suggerito” ai sindaci di sospendere tutte le attività didattiche in presenza.

Ad avviso del primo cittadino, è chiaro che “bisogna implementare il sistema di tracciamento territoriale, con l’utilizzo di unità mobili che procedano all’esame di test rapidi con l’aiuto dei medici di base.

Questo consentirebbe di limitare e circoscrivere, nel minor tempo possibile, potenziali casi di coronavirus.

Di tutto ciò – prosegue – ho parlato con i colleghi sindaci delle Serre, la cui costituzione di un gruppo di intesa è prossima”.