Ritardi e polemiche, la versione del centrodestra: “Offerte le presidenze delle Commissioni speciali alla minoranza, hanno rifiutato e non hanno partecipato ai lavori”

“La maggioranza, nel corso di una riunione che si è svolta nel pomeriggio, si è impegnata ad assegnare ai gruppi che sostengono il governo regionale la presidenza delle Commissioni permanenti. Di conseguenza, nell’ambito di uno spirito di collaborazione istituzionale e di rispetto dell’importante ruolo di controllo democratico dell’opposizione, nel corso della conferenza dei capigruppo abbiamo formalizzato la decisione di proporre alla minoranza la presidenza di una delle Commissioni speciali”.



È quanto affermano i capigruppo di maggioranza in Consiglio regionale, che proseguono: “la proposta è stata assunta in maniera concorde da tutta la maggioranza, che ha assicurato il consenso su qualunque indicazione per la presidenza della Commissione. La minoranza ha richiesto una breve sospensione dei lavori per valutare la proposta e, dopo un confronto interno, ha comunicato di non accettare e di non voler partecipare ai lavori del Consiglio. Poiché un aggiornamento della seduta avrebbe comportato un ulteriore rinvio dell’inizio dell’attività delle Commissioni, ipotesi che la stessa opposizione ha sempre sostenuto di voler scongiurare, la maggioranza ha evidenziato la necessità di procedere con l’elezione contestuale dei presidenti e dei vicepresidenti degli organismi consiliari secondo quanto previsto dall’art. 30 del regolamento”.