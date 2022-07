Ristrutturato il campo di calcetto di Comparni di Mileto, Giordano: “Restituiamo fiducia alla comunità” [FOTO]

Si è svolta a Comparni di Mileto la cerimonia di inaugurazione del campo di calcetto ristrutturato su impulso dell’Amministrazione guidata dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano. L’iniziativa rientra in quelle attività volte all’affermazione dei valori della legalità. I ragazzi di Comparni quindi hanno riottenuto una struttura sociale che serve, nelle intenzioni dell’Amministrazione comunale, a restituire fiducia nelle istituzioni. L’evento è stato officiato dal parroco don Oreste Borrelli e dal sindaco Salvatore Fortunato Giordano con la presenza dell’assessore allo Sport Rosa Alba Gangemi, del delegato alle Frazioni Domenico Pontoriero, dei componenti dell’Amministrazione Fortunato Zoccoli, Elisa Galloro, Pasquale Luccisano. Grande partecipazione di pubblico.



Hanno partecipato al mini torneo 60 ragazzi organizzati dalle scuole calcio locali “Accademia dello Sport” con mister Mario Spina, “Pro Giovani” con mister Ciccio Nesci, “Giovani Comparni” con Domenico Ciccia e “Vibonese Calcio” con Antonio Mangone e Roberto Palmieri. Alla fine della serata medaglie per tutti i giovani calciatori e targhette per le associazioni sportive. Insomma una giornata di sano sport nel segno della convivialità e dei migliori valori e auspici.

“Quando ad inizio del mandato – ha commentato Giordano – andai a Comparni a fare visita alla struttura abbandonata, alcuni ragazzini mi vennero incontro con un pallone in mano e mi dissero in modo schietto e duro: ‘ma quandu ndu faciti u campu?’. Questo il primario motivo che ci spinse a impegnarci su questa struttura. Non potevamo mancare ad una richiesta dei più giovani e per di più di una frazione. Restituire un campetto alla comunità equivale a dare un po’ di fiducia a chi da tempo non aveva avuto alcuna attenzione pubblica. I lavori alla parte esterna – ha concluso – non sono finiti, ma faremo in modo che i ragazzi di Comparni possano usare il campetto nei mesi estivi”.