Rissa in un locale: scattano i provvedimenti del questore

La notte del 25 agosto scorso, all’interno di un noto locale della Costa degli Dei, una violenta rissa, scoppiata per futili motivi, ha visto il coinvolgimento, in contrapposizione tra loro, di un gruppo di giovani di Tropea e di Vibo Valentia, la maggior parte dei quali con precedenti di polizia.



Al grave episodio delittuoso, che in un primo momento aveva coinvolto solo i giovani avventori del locale, si è unito successivamente anche il genitore di uno dei ragazzi, il quale ha organizzato una vera e propria spedizione punitiva consumatasi nella corte antistante l’ingresso del lido balneare.

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri di Tropea i quali, a seguito di accertamenti, hanno deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria 14 persone per il reato di rissa.

Ad avere la peggio tre giovani che hanno riportato lesioni giudicate guaribili rispettivamente in 15, 7 e 5 giorni.

A seguito della tempestiva segnalazione ricevuta dai Carabinieri, nonché delle proposte da essi avanzate per l’adozione di eventuali misure di prevenzione, il questore di Vibo Valentia ha dato incarico alla Divisione Anticrimine di svolgere i necessari accertamenti istruttori, all’esito dei quali, riconosciuta l’attuale pericolosità dei soggetti e il contesto nel quale gli episodi di violenza si sono manifestati, sono stati emessi dal Questore 12 avvisi orali.

L’attività istruttoria espletata ha inoltre permesso di avviare ulteriori procedimenti volti all’emissione di 6 divieti di accesso agli esercizi pubblici (cosidetti Dacur o Daspo “Willy”), 8 fogli di via per soggetti non residenti a Tropea e 14 misure di prevenzione del c.d. Daspo “fuori contesto”.

Per quanto concerne il locale, si è proceduto a dare avvio al procedimento volto all’eventuale sospensione della licenza in base all’art. 100 T.U.L.P.S. per i gravi disordini occorsi.