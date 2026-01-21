Rissa al C.A.S. di Brognaturo e controlli a Tropea: scattano i Fogli di Via

Il questore di Vibo Valentia, al termine delle attività istruttorie svolte dalla Divisione Anticrimine, ha emesso Fogli di Via rispettivamente dai Comuni di Tropea e di Brognaturo. Nel primo caso, due soggetti sono stati controllati da personale del Posto Fisso di Tropea mentre si trovavano a bordo di un’autovettura e nel corso del controllo, uno di essi è stato trovato in possesso di un coltello. Dagli accertamenti è emerso che gli stessi risultavano gravati da precedenti penali e di polizia per reati contro il patrimonio ed in materia di stupefacenti. L’arma è stata sottoposta a sequestro ed uno dei soggetti è stato deferito all’Autorità giudiziaria per il reato di porto di arma o oggetti atti ad offendere; per entrambi è stato, altresì, emesso il foglio di via dal Comune di Tropea.

Nel secondo caso, uno straniero è risultato coinvolto in una rissa alla quale hanno partecipato altri stranieri ospiti del centro “C.A.S. Lacina” di Brognaturo. Nella circostanza è intervenuto personale del Commissariato di P.S. di Serra San Bruno, che ha accertato come, nel corso della rissa, erano state utilizzate mazze in ferro e che due persone avevano riportato lesioni giudicate guaribili fino a 7 giorni. All’esito degli accertamenti, 16 persone sono state denunciate all’Autorità Giudiziaria per il reato di rissa aggravata. Nei confronti dell’unico straniero non ospite del C.A.S., è stato altresì emesso il Foglio di Via dal Comune di Brognaturo con divieto di ritorno per la durata di 2 anni.

La misura del Foglio di Via, che ha una finalità di prevenzione e di tutela della sicurezza pubblica, impone ai soggetti che ne sono destinatari di non far ritorno in un determinato Comune senza l’autorizzazione dell’Autorità pena la sanzione della reclusione da 6 a 18 mesi e multa fino a 10mila euro.