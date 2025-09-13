Rissa a Serra, cinque donne arrestate

Momenti di tensione nella cittadina della Certosa. Ieri, nell’ambito dell’intensificazione dei servizi di prevenzione e controllo del territorio disposti dal questore di Vibo Valentia, personale del locale Commissariato di P.S., ha tratto in arresto per il reato di cui all’art. 588 c.p cinque donne coinvolte in una rissa scoppiata sulla pubblica via.

L’episodio di violenza era stato notato direttamente dai poliziotti impegnati nei controlli di prevenzione, i quali, immediatamente scesi dal veicolo, si sono adoperati per sedare gli animi e dividere le parti.

Gli accertamenti svolti dalla Squadra di Polizia giudiziaria del Commissariato hanno consentito di identificare e ricostruire le singole condotte delle partecipanti alla rissa, persone peraltro già note per pregressi dissidi nei rapporti di vicinato.

A seguito dei colpi subiti nel corso delle reciproche violenze, due delle donne coinvolte hanno subito lesioni personali e si è reso necessario l’intervento di personale sanitario.

Le donne sono state tratte in arresto e poste agli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria procedente.