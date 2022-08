“Rispettare e valorizzare la natura”: il trekking proposto dal Serreinfestival per riscoprire la genuinità dei boschi

Lo stretto contatto con la natura, con i suoi odori, i suoi colori, i suoi suoni, i suoi piccoli misteri da scoprire ha caratterizzato la seconda giornata del Serreinfestival. In mattinata, condotti dalle guide naturalistiche Cosimo Angilletta e Nicola Monardo, gli amanti dei sentieri e delle bellezze dei boschi si sono ritrovati nei pressi dell’ingresso di Villa Vittoria a Mongiana da dove sono partiti per ammirare i molteplici paesaggi del percorso di una decina di chilometri della riserva naturale Cropani Micone che si snoda tra i Comuni di Mongiana ed Arena. L’area, che si estende su una superficie di 235 ettari, è stata istituita nel 1977, ed è contraddistinta da particolare fauna (cinghiali, tasso, donnola, lepre, gufo, volpe, puzzola, martora, falco cuculo, corvo imperiale) e flora (castagno, pino nero, ontano, faggio, abete bianco). (prosegue dopo le foto)

Serata caratterizzata invece dall’evento “Trekking in notturna. Emozioni sotto il cielo stellato” organizzato in collaborazione con l’associazione “Vivi Serra San Bruno”. “L’obiettivo di questa iniziativa – ha spiegato il rappresentante dell’associazione, Mario Papasodaro – è quello di avvicinare le persone alla natura, sensibilizzandole e invitandole a rispettare questo patrimonio unico”. Il punto d’incontro è stato l’ex vivaio Rosarella ed il percorso ha riguardato il tratto Bosco Archiforo – Pietra del Signore. Sono stati una cinquantina i partecipanti che hanno potuto godere della tranquillità interiore che questo bosco – inserito dagli studiosi del settore tra i principali 40 siti mondiali in cui si può praticare la silvoterapia – può garantire.

Il presidente dell’associazione “Condivisioni” Bruno Censore ha precisato che “il festival vuole essere una vetrina per questo territorio e raccontarne la storia, l’arte, la gastronomia ed i paesaggi”.