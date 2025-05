“RiservAmica 2025”, il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana mostra le bellezze naturali

Giunge alla 7^ edizione “RiservAmica 2025”, la manifestazione che apre al pubblico le 130 Riserve naturali statali gestite dal Raggruppamento Biodiversità, l’evento è “la Festa della Biodiversità”, un invito a immergersi nella natura, che si svolgerà nella giornata del 22 maggio, in occasione della Giornata mondiale della Biodiversità, per offrire ai visitatori un’ampia scelta di luoghi incontaminati e unici in cui godere delle bellezze della natura.

Il Reparto Carabinieri Biodiversità di Mongiana ha organizzato l’evento secondo un articolato programma:

• 9:30 Visita alla sala espositiva CITES con oltre 100 specie di fauna e flora minacciate di estinzione;

• 10:00 Laboratorio didattico con analisi delle centinaia di insetti presenti nella RNB “Marchesale” (Utilizzo degli strumenti per i controlli nelle utilizzazioni forestali);

• 10:30 Laboratorio didattico: il contrasto agli incendi boschivi, esperimento sull’erosione del suolo pre e post incendio e utilizzo delle attrezzature del NIAB. La gestione illecita dei rifiuti: esperimento sulla raccolta differenziata;

• 12:30 Escursione nel sentiero “piante officinali” con 200 specie vegetali, “nell’orto botanico”, con messa dimora di nuove specie forestali autoctone e nel “Sentiero faunistico”, alla scoperta dei cavalli murgesi, del cervo italico, degli altri ungulati e di alcune specie di volatili;

• 14:00 Visita allo storico “Vivaio forestale di Villa Vittoria”, il germoplasma conservato e delle sorgenti d’acqua che lo alimentano;

• 16:00 Escursione verso il “laghetto Sambuco” nella RNB “Cropani Micone” alla scoperta delle specie vegetali ripariali, degli anfibi e dell’avifauna acquatica.

In Italia sono presenti 60.000 specie animali e 8.000 vegetali, di cui circa 1.500 endemiche che occupano migliaia di diversi habitat naturali e costituiscono ecosistemi di straordinaria complessità.

L’educazione ambientale mira alla conoscenza di questo straordinario patrimonio naturale italiano che i Carabinieri Forestali e le unità specializzate, con azioni concrete, tutelano, conservano e ripristinano tutti i giorni.