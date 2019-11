Rischio allagamenti, le squadre della Protezione civile di Mongiana pronte ad intervenire

A seguito del Messaggio di Allertamento Unificato per il rischio meteo – idrogeologico ed idraulico, diramato dalla Protezione civile regionale, il sindaco Francesco Angilletta e il coordinatore del Gruppo di Protezione civile Rocco Castauro, per quanto di propria competenza, hanno predisposto le misure e le azioni volte a prevenire e contrastare eventuali danni e disagi causati dal maltempo.



I volontari della Protezione Civile di Mongiana sono già stati attivati e 2 squadre (Mongiana 1 e Mongiana 2) sono pronte ad intervenire in caso di necessità anche a disposizione dell’U.O.A. Protezione Civile Calabria per eventuali interventi fuori dal territorio comunale in supporto dei sindaci e della popolazione.

Con apposita ordinanza è stato attivato anche il Centro Operativo Comunale presso il Centro Polifunzionale di Protezione Civile del Comune di Mongiana.

Eventuali situazioni di particolare criticità potranno essere segnalate contattando il Gruppo Comunale Volontari di Protezione civile o la Sala Operativa della Protezione civile della Regione Calabria, aperta 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno al numero verde 800 22 22 11.

I volontari del Gruppo rimangono a completa disposizione dei cittadini per qualsiasi informazione.

Si invitano i cittadini ad adottare ogni opportuna precauzione e protezione e a prestare la massima attenzione soprattutto nelle aree più sensibili.

In particolare, si invita a non soggiornare o permanere in locali seminterrati o comunque posti al di sotto del livello stradale; a non spostarsi, durante i fenomeni temporaleschi, dai luoghi ritenuti più sicuri; a mettere in salvo tutti i beni collocati in locali soggetti ad allagamento, evitando sia l’uso dell’automobile se non in caso di necessità che il transito pedonale e veicolare nei pressi di aree già sottoposte ad allagamenti, soprattutto nelle zone più a rischio.