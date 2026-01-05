Rischi digitali per i minori, a Dinami l’importante iniziativa sugli effetti di device e cibi ultraprocessati

“Offrire un aiuto concreto alle famiglie che vivono difficoltà nel rapporto con i propri figli”. È questo lo scopo dell’iniziativa “Il rischio digitale nell’infanzia e nell’età evolutivo”, che avrà luogo sabato a partire dalle 30 presso il centro di aggregazione giovanile di Melicuccà, promosso dal Comune di Dinami e dalla Lega italiana per la lotta contro i tumori. “In collaborazione con associazioni e professionisti – spiega il sindaco Nino Di Bella – vogliamo avviare iniziative di ascolto e supporto per chi ha bisogno, con particolare attenzione ai bambini e ragazzi più fragili, come quelli che convivono con disturbi dello spettro autistico. Fare rete è il primo passo per non lasciare nessuno indietro”. Oltre al primo cittadino, interverranno il direttore dell’Ufficio pastorale della salute della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea e il presidente Lilt Francesco Petrolo. Da seguire attentamente le relazioni della neuropsichiatra infantile Teresa Politanò su “Uso dei device e minori: confine tra uso consapevole e dipendenza” e del medico dietologo e della nutrizione clinica Maria Grazia Santagata su “Effetti dei cibi ultraprocessati sul lobo frontale del cervello di bambini e adolescenti”.