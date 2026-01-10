Rischi digitali, l’Amministrazione di Dinami: “C’è bisogno di informazione consapevole”

L’Amministrazione comunale di Dinami esprime un sentito ringraziamento ai relatori protagonisti dell’evento “Il rischio digitale nell’infanzia e nell’età evolutiva”, considerandolo “un incontro dal grande valore umano e scientifico” e “un momento di profonda riflessione e informazione consapevole”.

Gli amministratori ringraziano il parroco don Rocco Suppa, direttore dell’Ufficio di pastorale della Salute della Diocesi di Mileto–Nicotera–Tropea, per “il suo prezioso contributo umano e pastorale” ed il dottor Francesco Petrolo, presidente provinciale LILT Vibo Valentia, per “l’attenzione costante alla tutela della salute e alla prevenzione”.

Un riconoscimento speciale viene rivolto alla dottoressa Teresa Politanò, neuropsichiatra infantile, che “ha affrontato il tema con grande professionalità, documentando in modo dettagliato ed esaustivo le conseguenze del cattivo uso della tecnologia su bambini e adolescenti”, ed alla dottoressa Maria Grazia Sant’Agata, medico dietologo e nutrizionista clinica, per aver “illustrato con chiarezza gli effetti dei cibi ultraprocessati sul lobo frontale del cervello dei bambini e degli adolescenti, aprendo importanti spunti di riflessione sul legame tra alimentazione e sviluppo cognitivo”.

L’incontro è stato presentato con orgoglio dal sindaco Antonino Di Bella, che ha fortemente voluto questa iniziativa ed ha auspicato “una continuità con nuovi appuntamenti, con l’obiettivo di fornire informazioni corrette, consapevolezza e un aiuto concreto alla cittadinanza”. Per il primo cittadino occorre andare avanti “insieme, per la tutela dei più giovani e per una comunità più informata e responsabile”.