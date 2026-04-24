Riqualificazione ambientale: oltre 6 milioni ai Comuni calabresi

L’assessore all’Ambiente della Regione Calabria, Antonio Montuoro, ha convocato, oggi, nella sede della Cittadella regionale a Catanzaro, un incontro con i sindaci dei Comuni beneficiari dell’avviso pubblico dedicato al ripristino, recupero e riqualificazione ambientale delle aree degradate per la firma e la consegna delle convenzioni.

Nel corso dell’incontro, l’assessore Montuoro ha aperto i lavori sottolineando l’importanza strategica degli interventi per la tutela del territorio e il miglioramento della qualità ambientale.

“L’iniziativa – ha spiegato Montuoro – rientra in un più ampio programma regionale che mette a disposizione oltre 6 milioni di euro per sostenere interventi di ripristino, recupero e riqualificazione ambientale, con particolare attenzione agli spazi pubblici compromessi da fenomeni di abbandono di rifiuti.

Queste risorse – ha sottolineato – provenienti dalle sanzioni ambientali, tornano a beneficio dei cittadini, in un’ottica di circolarità dell’azione amministrativa e rappresentano un segnale concreto di attenzione verso i territori e consentono ai comuni di intervenire in maniera efficace per restituire decoro e sicurezza agli spazi pubblici, contrastando fenomeni diffusi di degrado ambientale”.

Complessivamente, sono 32 i comuni calabresi destinatari dei finanziamenti

Il bando si articola in due principali linee di intervento: da un lato, il ripristino ambientale delle aree demaniali lungo i corsi d’acqua interessati dalla presenza di rifiuti speciali, pericolosi e non, con una dotazione di oltre 3 milioni e 950 mila euro; dall’altro, il recupero e la riqualificazione di aree pubbliche degradate, attraverso la rimozione dei rifiuti e la realizzazione di opere di riqualificazione ambientale, per un importo pari a 2 milioni e 200 mila euro. I contributi previsti, compresi tra 100 e 200 mila euro per ciascun progetto, coprono le spese strettamente connesse ai lavori, alle operazioni di bonifica e agli oneri tecnici.

Il dirigente generale del dipartimento, Salvatore Siviglia, ha specificato che sarà liquidato l’80% del finanziamento concesso ai comuni, al fine di consentire un rapido avvio e avanzamento dei lavori, soprattutto in vista dell’imminente stagione estiva e con particolare riferimento ai territori costieri.

L’incontro si è concluso con la consegna delle convenzioni ai Comuni beneficiari, alla presenza della dirigente regionale di settore, Elvira Costantino, e del responsabile del procedimento, Domenico Albano, a testimonianza dell’impegno operativo dell’amministrazione regionale nel sostenere concretamente i processi di rigenerazione ambientale sul territorio.