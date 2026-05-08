Ripristinata la transitabilità sulle strade provinciali del Basso Ionio cosentino

La Provincia di Cosenza comunica che è stata ristabilita la piena transitabilità lungo alcune importanti arterie provinciali del Basso Ionio, interessate nelle ultime settimane da significativi fenomeni franosi che avevano compromesso la viabilità e creato notevoli disagi alle comunità locali.



Gli interventi, disposti dall’Amministrazione provinciale e coordinati dal Settore Viabilità dell’Ente, hanno consentito di ripristinare condizioni di sicurezza e percorribilità su tratti strategici per i collegamenti tra i centri dell’area ionica cosentina.

In particolare, sulla SP 251 Caloveto – Bocchigliero, si è intervenuti con operazioni urgenti di rimozione del vasto corpo di frana che aveva completamente ostruito la carreggiata, interrompendo il transito veicolare e causando l’isolamento delle comunità servite dall’arteria provinciale. Le attività hanno richiesto l’impiego di mezzi meccanici specializzati e personale tecnico impegnato nella messa in sicurezza del versante e nella liberazione della sede stradale dai detriti accumulati.

Contestualmente, sulla SP 260/a Terravecchia – Scala Coeli, i lavori hanno riguardato la rimozione di numerosi smottamenti e corpi di frana presenti lungo diversi tratti della carreggiata. Nei punti maggiormente danneggiati, si è proceduto anche alla ricostruzione della sede stradale e al consolidamento delle aree interessate, al fine di garantire il ritorno a condizioni ottimali di percorribilità e sicurezza.

Gli interventi sono stati eseguiti con la massima tempestività per ridurre al minimo i disagi ai residenti, agli automobilisti e alle attività economiche del territorio, in un’area particolarmente delicata dal punto di vista della viabilità e dei collegamenti interni.

«La riapertura di queste strade rappresenta un segnale concreto di attenzione verso le comunità del basso Ionio e verso tutti i cittadini che quotidianamente utilizzano queste arterie per motivi di lavoro, studio e servizi essenziali», dichiara il Presidente Biagio Faragalli. «Abbiamo attivato uomini, mezzi e strutture operative per intervenire rapidamente e ripristinare la viabilità nel più breve tempo possibile».

Il Presidente della Provincia sottolinea inoltre l’importanza strategica delle infrastrutture viarie provinciali per la tenuta sociale ed economica delle aree interne e costiere del territorio cosentino: «Garantire collegamenti sicuri significa tutelare il diritto alla mobilità dei cittadini, sostenere le attività produttive e contrastare il rischio di isolamento dei piccoli centri. In territori fragili dal punto di vista idrogeologico, la manutenzione costante e la prevenzione assumono un ruolo fondamentale».

Faragalli ha quindi rivolto un ringraziamento al Responsabile del Settore Viabilità, Ing. Gianluca Morrone, e ai tecnici provinciali, agli operatori e alle imprese impegnate nei lavori: «Desidero esprimere il mio apprezzamento per il lavoro svolto con professionalità, competenza e spirito di servizio. Grazie al loro impegno è stato possibile restituire in tempi rapidi sicurezza e normalità alle comunità interessate».

