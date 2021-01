Ripresa delle attività scolastiche: le raccomandazioni dell’Istituto “Einaudi” di Serra San Bruno

Prima di arrivare a scuola

Se prendiamo l’autobus:

 Distanza inter-personale di almeno un metro tra gli studenti in attesa alla fermata;

 Accesso al mezzo di trasporto solo dopo che lo studente precedente si sia seduto;

 Discesa dal mezzo di trasporto solo dopo che lo studente che precede, in quanto più vicino

all’uscita, ne sia sceso;

 Accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5 gradi

centigradi e di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti;

 Accesso al mezzo di trasporto solo in assenza di contatti con persone positive al Covid-19,

per quanto di conoscenza, nei quattordici giorni precedenti

Se raggiungiamo la scuola con il nostro mezzo di trasporto o a piedi:

 Usciamo da casa per andare a lezione solo in assenza di una temperatura superiore a 37,5,

gradi centigradi, di sintomatologia respiratoria nei tre giorni precedenti, di contatti con

persone positive al Covid-19 nei quattordici giorni precedenti;

 Per strada seguiamo tutte le norme di sicurezza in materia di prevenzione del contagio da

Covid-19;

 Evitiamo gli assembramenti nella strada davanti alla scuola sia nel momento dell’ingresso

sia nel momento dell’uscita.

A scuola

Ci comportiamo nel modo che già conosciamo: mascherine, mantenimento della distanza

interpersonale di almeno un metro e igienizzazione frequente delle mani.