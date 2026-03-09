Ripepi (AP): “La Coppa Italia vinta dalla Domotek è il trionfo della competenza”

«Quella vissuta ieri è stata una serata storica per lo sport reggino, un’impresa leggendaria che rimarrà scolpita negli annali della nostra città: la Domotek Volley ha conquistato la Coppa Italia Serie A3, portando il nome di Reggio Calabria sul tetto d’Italia e riempiendo d’orgoglio l’intera comunità reggina.».

È quanto dichiara con profondo entusiasmo Massimo Ripepi, consigliere comunale di Reggio Calabria e Segretario regionale di Alternativa Popolare Calabria, celebrando il trionfo della squadra reggina Domotek Volley Reggio Calabria.

«Questo traguardo straordinario non è figlio del caso, ma è il risultato tangibile di una miscela perfetta fatta di passione, competenza, spirito di sacrificio e un immenso lavoro di squadra. È la dimostrazione plastica di come, quando si opera con serietà e professionalità, la nostra città sia capace di esprimere eccellenze assolute in grado di primeggiare a livello nazionale. Quando c’è competenza reale, la squadra cresce in modo sano e costante, portando immenso lustro e prestigio a tutto il territorio reggino.»

«Desidero rivolgere i miei più sentiti complimenti al Direttore Generale Marco Tullio Martino, per la sua lungimiranza e una gestione societaria di altissimo livello, e al mister Antonio Polimeni, guida tecnica d’eccellenza capace di condurre il gruppo verso questo storico obiettivo. Un plauso va a tutta la dirigenza e a ogni singolo giocatore: siete stati semplicemente straordinari, interpretando al meglio l’orgoglio reggino fatto di resilienza e talento. Grazie di cuore per aver portato così in alto il nome della nostra amata Reggio Calabria.»