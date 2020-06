“Riparte l’Italia”, il tour virtuale dei 5 Stelle venerdì in Calabria

«Si terrà venerdì 19 giugno alle 21, sulla piattaforma Rousseau, la tappa calabrese di “Riparte l’Italia”, il tour online “itinerante” ideato dal Movimento 5 stelle. Nel corso dell’incontro virtuale si affronteranno i temi della lotta alla criminalità, del diritto alla mobilità, dell’istruzione e della cultura come motore di progresso e di cambiamento. Si approfondiranno i provvedimenti che il Governo e il MoVimento 5 Stelle hanno già preso o sono in cantiere per il superamento dell’emergenza Covid-19 e per il prossimo futuro».



Così in una nota il gruppo dei portavoce calabresi in Parlamento del Movimento 5 stelle, che aggiungono: «A guidare la serata, dallo studio centrale, ci saranno come sempre Paola Taverna e Danilo Toninelli. Con loro interverranno il ministro dell’Istruzione Lucia Azzolina, il viceministro dei trasporti Giancarlo Cancelleri, il presidente della commissione antimafia Nicola Morra, la sottosegretaria al Mibact Anna Laura Orrico. E poi la portavoce al parlamento europeo Laura Ferrara e i portavoce in Parlamento Paolo Parentela, Bianca Laura Granato, Dalila Nesci, Giuseppe Fabio Auddino, Giuseppe D’Ippolito, Rosa Silvana Abate, Alessandro Melicchio, Riccardo Tucci e Margherita Corrado».

«Trattandosi di uno streaming interattivo – concludono i parlamentari – si potrà intervenire nel corso della diretta per porre delle domande o videodomande di 20 secondi agli ospiti della serata. Per farlo basterà compilare un form collegandosi al link https://partecipa.ilblogdellestelle.it/t/eventi-portavoce/c/riparte-litalia/calabria-riparte-litalia/ ».