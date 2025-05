Riparte l’approfondimento di “On the news”: Antonio Maria Rosso ospite nella puntata inaugurale di sabato

Conto alla rovescia terminato: il programma di approfondimento politico, economico, culturale e sociale “On the news” riparte sabato alle ore 11 (sulle frequenze di Radio Serra) con il focus sulle elezioni comunali di Spadola. Dopo l’introduzione della speaker Daniela Maiolo, sarà il direttore de “Il Meridio” Biagio La Rizza ad intervistare il candidato a sindaco della lista “Prima Spadola” Antonio Maria Rosso. Al centro del dialogo ci saranno i principali obiettivi che s’intendono raggiungere per la comunità spadolese nei prossimi cinque anni, i molteplici problemi e le prospettive per il futuro della comunità dell’entroterra. Non mancheranno le domande sui motivi che hanno portato alla conclusione anticipata della consiliatura ed ai rapporti con gli altri paesi del circondario.