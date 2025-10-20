Riparte la stagione culturale politica e sociale 2025/26 del Circolo ReggioSud

Il Circolo ReggioSud da anni ormai è un punto di riferimento in città, ed in particolare nei quartieri di Sbarre e Gebbione, per quanto riguarda le iniziative culturali politiche e sociali.

Anche quest’anno, dopo la pausa estiva, il Circolo riparte con un ricco programma di iniziative, alcune delle quali riconfermate poiché hanno riscosso interesse nella stagione precedente ed altre, invece, rappresentano delle novità rispetto alle precedenti edizioni. Il via ufficiale martedì 21 ottobre alle 17:00 con “Musica Insieme” lezioni settimanali di musica per coloro che vogliono imparare uno strumento musicale, a cura di Eugenio Celebre.

Il mercoledì, dalle 17:30 “Laboratorio di balli amatoriale” a cura di Leo Marzino.

Il sabato è confermata “La tisana letteraria”. Dal mese prossimo il circolo ospiterà nei propri locali il corso di teatro, che si svolgerà il martedì dalle 20 alle 22, a cura del maestro Antonio Caracciolo. Una piacevole novità sarà “La rassegna del cinema” con film centrati su tematiche attuali. È, inoltre, confermato anche per quest’anno il G.A.S del Circolo ReggioSud ossia il Gruppo di Acquisto Solidale associato al consorzio EquoSud. Accanto a queste iniziative si aggiungono le numerose presentazioni di libri che durante l’anno prevedono la presenza degli autori con relativo dibattito. Infine, naturalmente non mancheranno le iniziative per valorizzare il dialetto calabrese ed il dialetto reggino in particolare.

A tutto ciò si aggiungeranno le iniziative politiche che il Circolo segue come mission principale e che spaziano dalla politica internazionale a quella nazionale e territoriale ( Palestina, Sanità, No Ponte etc…). Ampia scelta quindi per chi volesse partecipare.

Per informazioni ulteriori scrivere a circoloreggiosud@gmail.com