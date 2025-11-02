Riparte il Campionato di Terza Categoria: il punto sulla giornata inaugurale

*Riprende, con la prima giornata andata di scena oggi, il Campionato di Terza categoria che nel girone F vede impegnate undici squadre vibonesi: 2022 Maierato, Atletico Vena 2025, Castel Caraffa, Città di Serra San Bruno, Fulmine Sorianello, Nuova Pannaconi, Nuova Paravati, Pernocari, Polisportiva Cessaniti, Serrese 1973 e Sporting Piscopio alle quali è stata aggiunta la Falchi Maropati della dirimpettaia provincia reggina.

Proprio quest’ultima ha dovuto assaggiare, all’esordio, il sapore amaro della sconfitta vibonese avendo ceduto fra le proprie mura al Città di Serra San Bruno che, avanti di tre reti, si era fatta raggiungere dai reggini grazie alla giornata sì di Silvestro che con una secca tripletta aveva riacceso le speranze locali. Ma i “certosini” non sono rimasti a guardare arrivando a chiudere definitivamente i conti sul finire della gara con le reti del giovane Muzzì e di Damas.

Vittoria sul filo del rasoio per il 2022 Maierato che solo all’89’ trova la rete del vantaggio con Jaiteh dopo che la gara stava proseguendo sul pareggio per via delle reti al 43’ di Hurtado (M) e del momentaneo pareggio del Cessaniti con Stanganello.

Nulla può la matricola Fulmine Sorianello che in trasferta si arrende alla Nuova Pannaconi al quale bastano una tripletta di Ruffa e la rete di Baroni per chiudere la gara sul 4-2. Martelli e Pascali per la società del presidente Mangiardi.

Viaggia sul filo del rasoio la gara tra Nuova Paravati e il Castel Caraffa con la gara che si chiude sul 3-2 per i locali grazie alle reti di Furci, Colloca e Mesiano che hanno vanificato le segnature fabriziesi di Montagnese e Moreno.

Suggella invece la gara con un secco 4-0 il Pernocari che sul terreno amico non concede chance all’Atletico Vena 2025 che subisce le reti di Combatti (2), Di Mundo e Contartese.

Si fa riprendere la gara la Serrese che, dopo essere andata in vantaggio con Zaffino, nulla può contro l’onda dello Sporting Piscopio che grazie alle reti di Stella, Ciardulli e Ventrice ribalta, a suo favore, il risultato.

Quindi al momento la classifica, dopo la prima giornata, vede appaiata in testa con 3 punti Pernocari, Città di Serra San Bruno, Nuova Pannaconi, Nuova Paravati, Sporting Piscopio e 2022 Maierato alle quali seguono con 0 punti Castel Caraffa, Serrese 1973, Polisportiva Cessaniti, Falchi Maropati, Fulmine Sorianello e Atletico Vena 2025.

Risultati 1° Giornata:

2022 Maierato – Polisportiva Cessaniti 2 – 1

Falchi Maropati – Città di Serra San Bruno 3 – 5

Nuova Pannaconi – Fulmine Sorianello 4 – 2

Nuova Paravati – Castel Caraffa 3 – 2

Pernocari – Atletico Vena 2025 4 – 0

Serrese 1973 – Sporting Piscopio 2 – 3

Il Programma della prossima giornata prevede:

Atletico Vena 2025 – 20225 Maierato (SABATO)

Sporting Piscopio – Nuova Pannaconi (SABATO)

CIittà di Serra San Bruno – Nuova Paravati

Polisportiva Cessaniti – Falchi Maropati

Fulmine Sorianello – Pernocari

Castel Caraffa – Serrese 1973.

*Giuseppe Dominelli