Riorganizzazione della rete ospedaliera, la preoccupazione del comitato “San Bruno”: “Si prospetta un totale declino”

“Letto il documento di riorganizzazione della rete ospedaliera, della reta dell’emergenza – urgenza e delle reti tempo dipendenti come integrazione del DCA 64/2016, quello che si evince, a parte la confusione, è la volontà di concentrare, in ottica futuristica, la rete ospedaliera tutta in poche strutture di riferimento, oltre agli Hub di Reggio Calabria, Catanzaro e Cosenza, unici a continuare tale servizio saranno solamente gli ospedali Spoke di Vibo, Sibari e della piana di Gioia Tauro”.

Il comitato “San Bruno” conferma la propria preoccupazione per il destino del nosocomio serrese e sostiene che “le nuove strutture, che per ora sono in fase di avanzata progettazione, sostituiranno totalmente l’attuale offerta pubblica delle aree interessate in termini di posti letto. L’attenzione si sofferma sulle Serre ed il sodalizio sostiene che “il nuovo ospedale di Vibo avrà 350 posti letto a fronte dei 284 attuali così suddivisi: 58 posti letto di Tropea, 171 posti letto di Vibo e 35 posti letto per acuzie + 20 posti letto post acuzie previsti per Serra San Bruno”.

Il Comitato prova a fare una sintesi del documento relativamente al riordino dell’offerta sanitaria in termini di rete ospedaliera e integrazione e potenziamento della rete territoriale e interpreta le previsioni come “barzelletta” da raccontare “ai più piccini o alle istituzioni tutte, visto il loro momentaneo tacito consenso”. “Praticamente – afferma il comitato – il presidio ospedaliero di Serra San Bruno sarà caratterizzato, in attesa del nuovo ospedale di Vibo, dalle seguenti discipline: day surgery (5 posti letto), medicina generale 25 posti letto + 5 posti letto in day hospital, emodialisi e recupero e riabilitazione 20 posti letto (non risulta l’area di recupero cardiologico). In sostanza – aggiunge – andiamo a perdere la Lungodegenza e la possibilità di implementare un week surgery. Il documento menziona ma senza specificare Pronto soccorso, Radiologia, Laboratorio analisi e Emergenza urgenza”. Il comitato riporta poi alcuni passaggi ritenuti chiave del documento: “il presidio ospedaliero di Serra San Bruno verrà ad essere integrato sotto il profilo fisico e funzionale a una struttura territoriale complessa e composita come l’ospedale territoriale (casa di comunità CdC, ospedale di comunità OdC, UCCP/AFT/MCA)”. Su questo aspetto, “il problema è che per quest’ultima struttura è stata programmata la realizzazione a Soriano Calabro, grazie agli interessi politici di turno. Allora in sintesi senza voler dilungarci ancora molto – sentenzia il comitato – per Serra San Bruno si profila una bella ‘strada spianata’, quella che porta al declino totale sanitario e di servizi”.

Pertanto, il comitato “San Bruno” si riserva, “dopo un’attenta ed approfondita analisi, di impugnare nelle sedi competenti il DCA 198, perché palesemente in violazione con quanto previsto dal DM 70 in merito agli ospedali di montagna o di zona disagiata” ed evidenzia inoltre che “è ora di recuperare i circa 180 milioni annui di differenza tra mobilità passiva e mobilità attiva (tale differenza fornisce lo scarso livello offerto dal Servizio Sanitario Regionale) che ogni anno confezioniamo alle Asp virtuose del Nord, investendo in sanità di qualità dalle coste alle montagne e viceversa”.