Riorganizzazione Asp, il Comitato: “Bene ogni iniziativa di miglioramento, ma il futuro dell’ospedale di Serra San Bruno deve essere chiaro”

Il Comitato “San Bruno” accoglie con favore la deliberazione dell’Asp (452/CS del 28/07/2026) di Vibo Valentia che istituisce un Gruppo di Lavoro incaricato della razionalizzazione e della riorganizzazione degli spazi dei presidi ospedalieri di Vibo Valentia, Serra San Bruno e Tropea.

“Ogni iniziativa finalizzata a migliorare l’organizzazione, l’efficienza e la qualità dell’assistenza sanitaria – spiega il Comitato – non può che trovare il nostro apprezzamento. Proprio perché condividiamo questi obiettivi, riteniamo però doveroso chiedere la massima trasparenza sul futuro del presidio ospedaliero ‘San Bruno’. Negli ultimi anni abbiamo assistito e continuiamo ad assistere a una progressiva riduzione dei posti letto, alla mancata attivazione della Struttura complessa di Riabilitazione prevista dalla programmazione regionale, al mancato turn-over del personale sanitario collocato in quiescenza e alle difficoltà che hanno interessato diversi servizi ospedalieri”.

Inoltre, la “Casa della Comunità è già stata realizzata all’interno del presidio ospedaliero, determinando una diversa distribuzione degli spazi”.

Alla luce della nuova deliberazione, il Comitato ritiene quindi necessario “chiedere:

• quale sia il progetto complessivo previsto per l’ospedale di Serra San Bruno;

• quali ulteriori interventi di riorganizzazione degli spazi siano previsti;

• se tali modifiche interesseranno reparti, servizi o posti letto;

• come l’Asp intenda garantire il pieno rispetto delle funzioni attribuite dal D.M. 70/2015 agli ospedali di zona particolarmente disagiata;

• quali interventi siano programmati per il potenziamento del presidio, il completamento della Riabilitazione, il rafforzamento dell’Emergenza-urgenza e la sostituzione del personale cessato dal servizio”.

Sono domande che il Comitato considera “legittime e che nascono esclusivamente dalla volontà di comprendere quale sarà il futuro del nostro ospedale”.

Il gruppo ribadisce ancora una volta di “non essere contrario alla Medicina territoriale”.

Al contrario, ritiene che “ospedale e territorio debbano integrarsi”, ma “tale integrazione non deve mai tradursi in un progressivo depotenziamento delle funzioni ospedaliere”.

“L’ospedale di Serra San Bruno – aggiunge il Comitato è classificato come ospedale di zona particolarmente disagiata e, proprio per questa ragione, deve essere tutelato e rafforzato secondo quanto previsto dal D.M. 70/2015”. Pertanto, auspica che “il Gruppo di Lavoro costituito dall’ Asp rappresenti un’opportunità per rilanciare il presidio ospedaliero, valorizzarne le peculiarità e programmare investimenti concreti, condividendo con il territorio gli obiettivi e le scelte che riguarderanno una struttura essenziale per tutta l’area montana delle Serre. Il futuro dell’ospedale San Bruno – conclude – riguarda un intero territorio e, proprio per questo, merita chiarezza, confronto e piena partecipazione della comunità”.