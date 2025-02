In segno di rispetto verso i familiari di Giuseppe Tassone, prematuramente scomparso nei giorni scorsi, i consiglieri comunali di “Uniti per Serra”, Antonio Procopio e Luigi Tassone, e di “Per Serra insieme”, Biagio Figliucci e Vito Regio, hanno deciso di rinviare l’iniziativa inizialmente prevista per il 22 febbraio a palazzo Chimirri e tesa a presentare un percorso comune per “costruire una comunità più forte, unita e visibile”. Il nuovo appuntamento è stato fissato per sabato 1 marzo.