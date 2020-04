Rinviate Prime Comunioni e Cresime, Matrimoni con i soli testimoni: la decisione della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea

Prime Comunioni e Cresime sospese e rimandate a data da destinarsi. È questa la decisione del vescovo della Diocesi di Mileto – Nicotera – Tropea, monsignor Luigi Renzo, dettata dalla “gravità” e dalla “persistenza del contagio da Covid-19”.



In un documento indirizzato ai parroci, monsignor Renzo offre le “delucidazioni” del caso e, considerato che “fino a nuove direttive ministeriali, fatte proprie dalla Cei, restano vietate tutte le celebrazioni in chiesa in cui sono previsti assembramenti di persone col rischio di contagio”, precisa che “circa il Sacramento del Matrimonio, per quelli i cui documenti sono in scadenza, viene concessa la proroga fino al 30 settembre”. A riguardo della “celebrazione del Sacramento stesso già fissato” ricorda poi che “il Decreto ministeriale, pur non vietandolo, impone che ‘il rito si svolga alla sola presenza del celebrante, dei nuove di e dei testimoni’, rispettando in ogni caso ‘le prescrizioni sulle distanze tra i partecipanti”. Di seguito, il documento integrale: