Rinvenuti 2 chili di cocaina, una pistola e denaro contante in un’abitazione: arrestate tre persone

Continua l’attività di contrasto alla detenzione e allo spaccio di sostanze stupefacenti da parte della Questura di Crotone: la Squadra Mobile ha arrestato tre crotonesi, per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti e detenzione abusiva di armi.



Gli operatori della Squadra Mobile, nel corso di mirati servizi predisposti nel quartiere Acquabona, dopo aver notato alcuni movimenti di soggetti sospetti nei pressi di un’abitazione, hanno deciso di approfondire il controllo all’interno dell’immobile.

Nel corso della perquisizione dell’abitazione, effettuata alla presenza di una donna di 54 anni, e dei suoi figli, una giovane di 19 anni e un ragazzo minorenne di anni 16, sono stati rinvenuti circa 2 chilogrammi di cocaina, suddivisa in panetti, una pistola cal. 9 perfettamente funzionante, circa 700 euro in contanti, oltre a materiale da confezionamento ed un bilancino di precisione.

Il materiale rinvenuto è stato sequestrato, i tre occupanti l’abitazione sono stati tratti in arresto, e posti a disposizione della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Crotone, e della Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Catanzaro.