Rintracciato il presunto autore dell’accoltellamento di un giovane

I Carabinieri della Compagnia di Scalea hanno individuato il presunto autore delle coltellate che nel pomeriggio di giovedì hanno ferito un giovane a ridosso della stazione ferroviaria di Cittadella del Capo, frazione di Bonifati, nel Cosentino.

Il presunto responsabile ha 29 anni e già in passato era rimasto coinvolto in vicende giudiziarie. L’accoltellamento è avvenuto al culmine di un litigio esploso per ragioni di poco conto. Il ragazzo centrato dai due fendenti, accompagnato a bordo di un elicottero presso l’ospedale cosentino “Annunziata”, è stato dimesso e guarirà in dieci giorni. I militari dell’Arma della Compagnia di Scalea ed i militari dell’Arma della locale stazione hanno denunciato il sospettato all’epilogo delle indagini avviate subito dopo i fatti.