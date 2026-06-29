Rinnovo Consiglio Metropolitano Reggio Calabria: depositate le 3 liste del centrodestra

Pochi minuti fa sono state depositate le tre liste del centrodestra che, composte complessivamente da 4 candidati, concorreranno il 19 luglio al rinnovo del Consiglio Metropolitano di Reggio Calabria. A renderlo noto è stato lo stesso sindaco Francesco Cannizzaro che suoi suoi profili social ha rivendicato di aver mantenuto fede all’impegno assunto già in campagna elettorale di una Assemblea elettiva formata per il 99% da sindaci e amministratori della provincia. Dunque, non una Assise “reggiocentrica” perché, ha spiegato il Primo Cittadino, “chi è stato eletto a Reggio Calabria dovrà impegnarsi ogni giorno a risollevarne le sorti”.

Cannizzaro ha anche approfittato dell’occasione per anticipare che il vicesindaco della città sarà una donna “per forma, sostanza e competenza”. Domani, ha anticipato, ne rivelerà il nome.