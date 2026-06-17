Rinnovato il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Serra San Bruno e Plastic Free Onlus: “Insieme per la cura del territorio”

È stata una giornata importante per la tutela dell’ambiente e per il futuro del territorio serrese. Oggi è stato ufficialmente rinnovato e sottoscritto il Protocollo d’Intesa tra il Comune di Serra San Bruno e l’associazione di volontariato Plastic Free Onlus, rappresentata dalla referente territoriale Maria Staltari. L’accordo, siglato in un clima di forte sinergia alla presenza del sindaco Alfredo Barillari, dei consiglieri comunali e attivisti Plastic Free Valerio Lagrotteria e Fabio Valente, sancisce una solida alleanza istituzionale volta a contrastare in modo netto l’inquinamento da plastica e a promuovere la coscienza ecologica nella comunità. L’obiettivo fondamentale dell’accordo è la creazione di un canale di comunicazione diretto e privilegiato tra l’Amministrazione comunale e l’associazione.

“Questa collaborazione – hanno sottolineato i sottoscrittori – è strutturata per snellire e semplificare i passaggi burocratici necessari, incentivando da un lato lo sviluppo dell’associazione e delle sue benemerite attività di volontariato sul territorio, e dall’altro il miglioramento complessivo della città dal punto di vista ambientale”.

​Il testo del protocollo delinea con precisione gli impegni assunti dall’associazione che vedranno i volontari e il referente territoriale in prima linea in una serie di attività ad altissimo impatto sociale e civile:

– ​Sensibilizzazione cittadina per informare i cittadini e stimolare azioni virtuose

– ​Educazione nelle Scuole e Interventi sul Campo: Organizzazione di lezioni di educazione ambientale negli istituti scolastici, passeggiate ecologiche, appuntamenti di pulizia del territorio e presidi informativi con stand dedicati

– Monitoraggio attivo attraverso la segnalazione tempestiva alle autorità competenti delle situazioni di abbandono illecito di rifiuti nel territorio comunale.

​“Questo protocollo rappresenta una pietra miliare per la nostra comunità – ha dichiarato a margine della firma la referente territoriale di Plastic Free. La sinergia con l’Amministrazione comunale, rafforzata dalla presenza attiva e propositiva dei consiglieri Valerio Lagrotteria e Fabio Valente, dimostra come le Istituzioni e il volontariato possano camminare di pari passo per il bene comune. Non stiamo solo firmando un documento, ma stiamo avviando un percorso culturale per rendere Serra San Bruno un modello di sostenibilità e rispetto per la natura”.

​L’Amministrazione comunale ha espresso profonda soddisfazione per la sigla dell’intesa, ribandendo l’interesse prioritario a valorizzare e promuovere la tutela ambientale attraverso azioni concrete e coordinate. Con questa firma, Serra San Bruno lancia un messaggio forte e chiaro alla cittadinanza: il contrasto all’inquinamento da plastica e la cura del territorio richiedono l’impegno di tutti, uniti in un’alleanza indissolubile tra Istituzioni, volontariato e cittadini.