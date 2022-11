Rinnovati i vertici nazionali dell’Istituto Italiano Castelli: il calabrese Domenico Zerbi è vicepresidente

L’Istituto Italiano dei Castelli Onlus ha rinnovato le cariche del Comitato direttivo. L’elezione si è svolta nell’Aula Magna dell’Università di Parma il 22 ottobre 2022 tra i componenti del Consiglio Direttivo dell’Istituto riuniti per l’occasione.

Il Consiglio Direttivo, composto in pari numero da 19 Presidenti di Sezione regionali quali componenti di diritto e da 19 soci eletti per il mandato di tre anni, ha rinnovato le cariche del suo Comitato direttivo. Dopo il rituale saluto del Presidente uscente, l’architetto Fabio Pignatelli dei Duchi della Leonessa e la presentazione dei candidati, i consiglieri hanno eleggere all’interno il nuovo Presidente.

È stata eletta Presidente Michaela Marullo nata Stagno d’Alcontres, imprenditrice e già Vicepresidente dell’Istituto. Successivamente, su proposta di quest’ultima, il Consiglio Direttivo ha approvato la nomina delle altre cariche del Comitato, ovvero per tre Vice Presidenti, per il Segretario Generale e per il Tesoriere.

Le cariche di Vicepresidente sono state assegnate all’architetto Fiorenzo Meneghelli, Presidente della Sezione Veneto, Antonella Susanna, già Vice Presidente, residente a Roma e il dottor Domenico Zerbi, imprenditore agricolo, Presidente della Sezione Calabria. Le cariche di Segretario Generale all’Arch. Cristina Marchesi che già la ricopriva e di Tesoriere nuovamente al dottor Lodovico Gaslini, commercialista.

L’Istituto Italiano dei Castelli Onlus è un’associazione culturale sorta nel 1964 ad opera di Piero Gazzola, Soprintendente del Veneto ed autore della Carta Internazionale del Restauro dei Monumenti, il regolamento operativo ancora seguito in Italia. È la prima associazione culturale ad essersi presa cura dello sconfinato patrimonio storico artistico presente nella penisola, eretta ad Ente Morale, Riconosciuta dal Ministero dei Beni Culturali nel 1991 quando acquistò la personalità giuridica, oggi retta ad Onlus, prossimamente verrà inserita tra gli enti del Terzo settore quale Ente di Promozione Sociale. Dell’Istituto fa parte anche il Consiglio Scientifico, composto prevalentemente da docenti universitari specializzati sulle fortificazioni. Si tratta dell’organo di studio e di indirizzo scientifico responsabile delle attività culturali dell’istituto, compresi il Premio di Laurea, il rilascio di targhe di segnalazione e le Pubblicazioni Castella e Castellum. L’ente è patrocinato dall’Unesco, da Europa Nostra-Internaztional Burgen Institut, membro permanente con due rappresentanti del Consiglio Scientifico di Europa Nostra. Promuove lo studio storico, archeologico ed artistico delle costruzioni fortificate, la loro salvaguardia e conservazione ed il loro inserimento nel ciclo attivo della vita contemporanea e svolge un’intensa azione di sensibilizzazione scientifica e turistica dell’opinione pubblica. Tra le principali attività dell’Istituto si segnalano le Giornate Nazionali dei Castelli, le visite di studio, il Premio di laurea e quello dedicato alle scuole secondarie, le pubblicazioni scientifiche, le conferenze, i convegni ed i congressi. Ogni attività viene recensita nella rivista semestrale Cronache Castellane.

I lavori del Consiglio Direttivo proseguiranno sia on line che in presenza, la prima riunione operativa per la distribuzione degli incarichi si terrà in gennaio a Roma al Castel Sant’Angelo, dove l’Istituto ha recentemente sottoscritto con la Direzione dei Musei della Città di Roma un accordo di collaborazione.